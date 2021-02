Belen Rodriguez nome della figlia, poi spiazza: “Ho perso un bambino”

Belen Rodriguez a Verissimo svela il sesso e il nome del figlio che aspetta dal compagno Antonino Spinalbenese e fa una confessione intima inaspettata. La showgirl argentina è incinta del suo secondo bambino e, dopo varie indiscrezioni, lei stessa ha scelto di confermare la gravidanza. Ora, nel salotto di Silvia Toffanin, svela ulteriori dettagli sull’arrivo del bambino. Sognava di accogliere una femminuccia e così sarà. Ma qual è il nome che è stato scelto per la figlia della showgirl argentina? La stessa soubrette fa sapere che si chiamerà Luna Marie. La bambina nascerà questa estate e Belen spera che le assomigli. Un momento felice per la Rodriguez, che da tempo sognava di allargare la sua famiglia. In molti avrebbero scommesso che il secondo figlio lo avrebbe avuto con Stefano De Martino, padre del suo primo bambino, Santiago.

Ma la loro storia d’amore si è conclusa definitivamente lo scorso anno e Belen ha ritrovato il sorriso proprio a fianco del fotografo 25enne. Il giornalista Sandro Pirrotta, durante un’ospitata su TV8 a Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe, aveva già svelato che la conduttrice argentina attende una femminuccia. Nel corso di un’intervista su Chi, però, la Rodriguez ha poi ammesso di non sapere ancora il sesso del nascituro. Nonostante ciò, sentiva che avrebbe appeso il fiocco rosa! “Non vedo l’ora di farle tante treccine”, dichiara felicissima Belen nel programma condotto dalla Toffanin.

Sempre nel corso di questa intervista, che andrà in onda nel pomeriggio di domani su Canale 5, la Rodriguez ammette che aveva smesso di credere nell’amore. Oggi, invece, vuole che duri per sempre, in quanto è convinta che non potrebbe mai trovare “una persona come Antonino”. Ma poi si lascia andare una confessione molto intima, mai fatta prima. Scendendo nel dettaglio, confessa di essere “rimasta incinta per sbaglio” questa estate. Quando l’hanno scoperto erano increduli che ciò fosse accaduto, in quanto non se l’aspettavano. Dopo quattro giorni, però, ha perso il bambino!

“Siamo stati malissimo”, rivela la showgirl argentina nel salotto di Silvia Toffanin. Detto ciò, ripercorre quel periodo e fa comprendere il motivo per cui lei e Antonino hanno scelto di formare una famiglia insieme così presto. Quella perdita li ha portati a capire che desideravano tantissimo avere un figlio. Ed ecco che il mese dopo è di nuovo rimasta incinta!