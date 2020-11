Tutti gli ospiti attesi dal pubblico che approderanno negli studi delle trasmissioni televisive in onda sulle reti Rai e su Canale 5, nel pomeriggio e in prima serata

Un sabato ricco di ospiti nelle trasmissioni televisive che vanno in onda questo 14 novembre 2020. Nel pomeriggio, su Canale 5 il pubblico ritroverà Massimo Benardini con Tv Talk su Rai Tre, Marco Liorni con Italia Sì su Rai Uno e Silvia Toffanin con Verissimo su Canale 5. In prima serata non mancheranno i nuovi appuntamenti con tutta la squadra di Tu Si Que Vales e con Milly Carlucci di Ballando con le Stelle.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Torna il talk show di Massimo Bernardini questo sabato su Rai Tre, come sempre alle ore 15.00. Pronti a dire la loro sull’Election Day americano saranno Beppe Severgnini e Marco Frittella, conduttore di Unomattina. Sarà presente in studio anche Walter Molino, autore dell’intervista televisiva del programma Titolo V. Piero Angela interverrà in trasmissione per parlare dell’impatto mediatico delle notizie più sensibili riguardanti il Coronavirus. Sempre con lui e insieme a Maria Volpe, si farà un’analisi su Superquark+. Ci sarà spazio anche per Rita Pavone, che fa parte della giuria della nuova edizione di All Together Now. Saranno presenti, inoltre, Riccardo Bocca e Paolo Giordano in studio.

Gli ospiti di Silvia Toffanin e Verissimo

Nuovo appuntamento con Silvia Toffanin alle ore 16.00 su Canale 5, che questo sabato accoglierà diversi ospiti all’interno dello studio. In particolare, il pubblico potrà assistere all’intervista di Ambra Angiolini, che ha da poco pubblicato il suo libro InFame e che tornerà presto sul piccolo schermo con la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua. In esclusiva racconterò per la prima volta in tv la sua verità sulla storia d’amore con Gabriel Garko, Manuela Arcuri. Sarà ospite in puntata, inoltre, Alba Parietti, la quale parlerà del suo rapporto con il figlio Francesco Oppini, uno dei concorrenti del GF Vip 5. Per ricordare Stefano D’Orazio, scomparso la scorsa settimana, tornerà sul piccolo schermo Dodi Battaglia. Infine, approderanno nello studio Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata a Uomini e Donne.

Gli ospiti di Tu Si Que Vales

Andrà in onda la nuova puntata di Tu Si Que Vales che vede alla conduzione Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il super ospite di questa serata imperdibile sarà J-Ax, che si esibirà con il suo ultimo brano Via Di Qua feat Mr.Rain. Come sempre, la giuria sarà composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Non mancherà chiaramente Sabrina Ferilli.

Gli ospiti di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

Il sabato sera di Rai Uno vedrà ovviamente protagonista Milly Carlucci. La conduttrice accompagnerà la coppie rimaste in gare nelle sfide dirette, durante la semifinale. Il ballerino per una notte sarà Bruno Vespa.