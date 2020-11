Il Silenzio dell’Acqua 2: quando va in onda su Canale 5

Quando va in onda Il Silenzio dell’Acqua 2 su Canale 5? Il pubblico è in attesa della seconda stagione della fiction Mediaset con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Come riporta Publitalia, la serie prodotta da Velafilm e RTI dovrebbe tornare a intrattenere i telespettatori l’ultimo venerdì del mese. Precisamente la prima puntata della seconda stagione della fiction, salvo cambiamenti, andrà in onda venerdì 27 novembre in prima tv. Il nuovo capitolo arriva un anno e mezzo dopo il primo, andato in onda a marzo dell’anno 2019. Come aveva rivelato la Angiolini, la messa in onda della seconda stagione è pronta da tempo, ma è stata rimandata.

Sembra, dunque, che la serie con Ambra metterà fine al raddoppio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il programma è trasmesso ormai da settimane nella prima serata di lunedì e in quella di venerdì. Pertanto, il reality show condotto da Alfonso Signorini dovrebbe andare avanti con il doppio appuntamento fino al 20 novembre, dopo di che avrà a disposizione solo una puntata a settimana.

Ma quali sono le anticipazioni della seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua? Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) continueranno a essere i protagonisti della fiction e per loro ci sarà un nuovo caso da risolvere, dopo l’omicidio della giovane Laura. Attraverso le loro indagini, spunteranno fuori altri scheletri nell’armadio tra gli abitanti di Castel Marciano.

La prima stagione si è conclusa con la risoluzione del caso riguardante il misterioso omicidio della giovane Mancini. Dopo vari colpi di scena, Luisa e Andrea sono riusciti a risalire all’identità del vero assassino. Hanno percorso piste sbagliate, ma poi sono riusciti a scoprire la verità: a uccidere Laura è stata Grazia, una persona insospettabile. Certa che l’amica avesse una relazione con suo padre, la giovane l’ha uccisa!

Le anticipazioni rivelano che la seconda stagione è ambientata sempre a Castel Marciano, un borgo immaginario che si trova sul mare, realizzato attraverso l’unione di vari scorci delle cittadine costiere Muggia e Duino. Oltre la presenza della Angiolini e di Pasotti, è stata confermata anche quella di Camilla Filippi, nel ruolo della moglie di Andrea. Non sarà presente l’attore Thomas Trabacchi, in quanto il suo personaggio Giovanni è morto nel corso dell’ultima puntata della prima stagione. Per questo nuovo capitolo sono attese delle new entry!