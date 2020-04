Il Silenzio dell’Acqua 2 già pronto, ma quando andrà in onda? Parla Ambra

Data d’inizio Il Silenzio dell’Acqua 2: quando andrà in onda?

La seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua è già stata registrata interamente. Non c’è stato quindi uno stop per gli attori del cast: Ambra Angiolini ha apertamente detto che è tutto pronto, serve semplicemente una data precisa per capire quando andrà in onda la prima puntata. La serie Tv di Canale 5 – che la vede protagonista assieme a Giorgio Pasotti – potrebbe subire diversi slittamenti nei palinsesti Mediaset visto lo sconvolgimento che ha portato ovunque il diffondersi del Coronavirus e le giuste misure restrittive.

Ambra Angiolini parla della seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua

Non molto tempo fa, era stata fissata una mezza-data, ma Ambra Angiolini, al Corriere.it, ha dichiarato che non si sa nulla; tutto comuqnue è stato realizzato nei minimi dettagli: “La seconda stagione della fiction Il Silenzio dell’Acqua era già pronta ed è stata rimandata a data da destinarsi. La tournée teatrale si è fermata a Roma dopo il debutto, e ho tre film in sospeso; ma questo non è importante, l’importante è capire quale sarà il mondo dopo e cercare di ripopolarlo. Io non mi arrendo, qualcosa da fare lo troverò, fantasista nasco e fantasista resto pure dopo”.

La confessione di Ambra Angiolini sul suo lavoro

Conosciamo già le prime anticipazioni de Il Silenzio dell’Acqua 2 e fra non molto anche la data d’inizio. Si spera. Ambra, inoltre, ha voluto spiegare come cambierà il suo rapporto col lavoro dopo questa quarantena: “Scherzavo con un mio amico e ci dicevamo: prima ci preoccupavamo del sold out a teatro, un giorno diremo che è una fi…a se ci vengono a vedere dieci persone… Mi auguro che ci sia una rinnovata e positiva meraviglia allo stupirsi, riscoprire il gusto delle piccole cose, con pazienza e mantenendo i tempi di adesso piuttosto che quelli frenetici e spesso inutili di prima, senza mai dimenticare quelli che non potranno vedere il dopo”.