Manuela Arcuri: “Con Gabriel Garko storia vera, grande attrazione fisica”

Verissimo torna ad occuparsi del coming out di Gabriel Garko. Dopo l’intervista a Eva Grimaldi, Silvia Toffanin ha deciso di ospitare Manuela Arcuri. Per anni la verace attrice e Garko hanno formato la coppia d’oro delle fiction Mediaset. Una coppia bella e sensuale, che ha conquistato tantissimi fan. A distanza di tempo però Gabriel ha ammesso di essere gay: come la storia con Eva anche quella con Manuela faceva parte di un copione ben recitato? A quanto pare no. L’Arcuri ha rivelato a Verissimo che la sua relazione con il collega è stata più che vera e che lei si era addirittura innamorata.

“Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo. Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”

A Verissimo Manuela Arcuri ha spiegato di non aver mai avuto certezza sui reali gusti di Gabriel Garko fino al suo coming out avvenuto al Grande Fratello Vip 5. L’attrice di Latina ha ammesso che lei era a conoscenza di certe voci ma di non aver mai ricevuto alcuna conferma dal diretto interessato.

Manuela Arcuri ha inoltre aggiunto di aver provato a cercare Gabriel Garko durante il periodo del lockdown ma che non è riuscita nell’intento. E a quanto pare neppure dopo il coming out i due sono riusciti a parlarsi o quantomeno ad avere un confronto sul loro passato amoroso.

“Mi dispiacerebbe se mi avesse preso in giro per apparire quello che non era, ma sono passati tanti anni. È stato il mio collega più fedele. Abbiamo lavorato tantissimo insieme e per me non è cambiato niente. Tornerei a recitare con lui con una verità in più”

A Verissimo Manuela Arcuri è poi tornata a parlare dell’Ares-gate, scoppiato dopo le confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip. La 43enne ha ribadito per l’ennesima volta di aver sempre lavorato bene con la famigerata casa di produzione.

Manuela ha puntualizzato che lavorando con l’Ares Film ha solo avuto dei benefici privati e professionali e che i produttori erano diventati come una seconda famiglia per lei. L’Arcuri ha ancora oggi un buon rapporto d’amicizia con Alberto Tarallo.

Manuela Arcuri ha voluto dire pure la sua su Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, conosciuti grazie ad alcune fiction prodotte da Ares Film. L’Arcuri ha assicurato che sul set sia Adua sia Morra erano ben felici del loro lavoro e di come stava procedendo la loro vita. “Non ho visto nessun malessere”, ha chiarito Manuelona.

Cosa fa oggi Manuela Arcui

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle nel 2019 Manuela Arcuri è tornata a dedicarsi alla famiglia: al compagno Giovanni Di Gianfrancesco e al figlio di sei anni Mattia. A breve, però, Manuela tornerà a recitare: in ballo ci sono una nuova fiction e un nuovo film.