Manuela Arcuri torna a lavorare: rimandati matrimonio e secondo figlio

Manuela Arcuri torna sul set. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle nel 2019 l’attrice di Latina ha ripreso a recitare. Nessuna partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti come ipotizzato da qualcuno giorni fa. Tra qualche mese la 43enne sarà sul set di un film e di una fiction. È stata la diretta interessata a parlarne in una intervista concessa al settimanale F. Manuelona ha preferito non rivelare ulteriori dettagli ma è sicuramente felice di questo ritorno sulle scene. Dopo la nascita del figlio Mattia, che oggi ha sei anni, l’Arcuri si è presa una lunga pausa dal lavoro. Ora però è pronta a riappropriarsi del suo posto nel mondo dello spettacolo e per questo ha deciso di rimandare il progetto di avere un secondo figlio con il compagno Giovanni Di Gianfrancesco. Rinviato a data da destinarsi anche il matrimonio, che non è ancora arrivato dopo dieci anni di fidanzamento.

Manuela Arcuri dice no al secondo figlio con Giovanni Di Gianfrancesco

“Ora Giovanni vorrebbe un altro figlio ma io ho appena ricominciato a pensare al lavoro. Fra qualche mese inizierò a girare un film e subito dopo sarò sul set di una fiction. Un altro bambino mi imporrebbe ancora due anni di fermo e non me la sento. Maternità e professione, per me, sono due cose forti, estreme, inconciliabili”, ha dichiarato Manuela Arcuri alla rivista edita da Cairo Editore. L’Arcuri è una mamma molto presente e attenta e per questo ha mollato il lavoro quando è nato il piccolo Mattia. Ora che il bambino sta per iniziare la scuola Manuela vuole dedicarsi di più a se stessa e al suo lavoro. Non con qualche cambiamento importante: dopo aver spento le 40 candeline non è più interessata a indossare i panni di quella sensuale, bella e impossibile. “Oggi rifiuterei un ruolo del genere. Oggi sulla piazza ci sono giovani ben più bonazze di me”, ha chiarito.

Perché Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco non sono sposati

“Matrimonio? Ci abbiamo pensato un sacco di volte ma poi, vuoi per il mio lavoro, vuoi per la tensione di quel figlio che non voleva mai arrivare, abbiamo sempre rimandato. Poi quando Mattia è nato ci siamo concentrati così tanto su di lui che in tutto il resto è passato inevitabilmente in secondo piano. Sposarci, però, resta uno dei nostri sogni e lo faremo, anche se una fede al dito cambia poco. Noi ci sentiamo da tempo una famiglia e diventare genitori ci ha uniti ancora di più. Però da brava ragazza di campagna al matrimonio io ci tengo: in chiesa, con una bella festa e tanti invitati”, ha ammesso Manuela Arcuri.

La storia d’amore tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, di professione imprenditore edile, stanno insieme dal 2010. I due si conoscono però da molto più tempo: per un lungo periodo sono stati amici, poi si sono persi e infine ritrovati. Giovanni è molto riservato e nonostante il lavoro della compagna preferisce apparire il meno possibile. A detta di Manuela, il suo fidanzato è un uomo semplice, concreto e adamantino, che non è mai stato interessato alla popolarità della Arcuri.