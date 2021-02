Sabato 13 febbraio 2021: gli ospiti di Verissimo, C’è Posta Per Te e altri

Anche sabato 13 febbraio 2021 vedremo tanti ospiti nei programmi televisivi che ci accompagneranno durante la giornata. Come di consueto, nel primo pomeriggio di Rai 3 torna l’appuntamento con Tv Talk mentre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. La puntata non dovrebbe prevedere alcun ospite. A seguire la linea passerà a Verissimo di Silvia Toffanin contro Italia Sì di Marco Liorni su Rai 1. Nel prime time andrà in onda una sfida a colpi di ascolti tra C’è Posta Per Te e A Grande Richiesta Parlami d’Amore. In seconda serata sul primo canale di Stato andrà in onda il nuovo programma di Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio.

Verissimo anticipazioni e ospiti: Sarcina e Melissa Satta da Silvia Toffanin

Dalle ore 16 Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti. Oltre a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi che ha fatto una rivelazione sulla loro storia di recente, si racconterà ai microfoni del talk anche Melissa Satta. La showgirl, che ha compiuto trentacinque anni di recente, ha dovuto affrontare la separazione da Kevin Prince Boateng.

In esclusiva Francesco Sarcina presenterà la sua autobiografia Nel Mezzo, in cui racconta la sua vita per la prima volta, compreso anche il matrimonio finito con Clizia Incorvaia. La Toffanin incontrerà Jo Squillo, che ripercorrerà la sua carriera di successi, ed Elena Santarelli. Lo spazio musicale, invece, sarà dedicato a Riccardo Fogli e Dodi Battaglia che parleranno della loro amicizia e della loro carriera.

Tv Talk anticipazioni: gli ospiti di Massimo Bernardini del 13 febbraio

Appuntamento alle ore 15 di sabato 13 febbraio con Tv Talk. Massimo Bernardini guida l’analisi della tv con i suoi collaboratori e analisti della trasmissione, ma soprattutto con gli ospiti per raccontarla e studiarla da vicino. Questa settimana saranno Corrado Formigli, Geppi Cucciari, Pupi Avati, Gigi & Ross, Fabio Canino, Alessandro Sallusti, il Prof. Simonelli e Marta Cagnola a parlare di diversi temi all’interno della trasmissione.

C’è Posta Per Te ospiti: Maria De Filippi chiama Bonolis e Federica Pellegrini

Maria De Filippi torna con una nuova puntata di C’è Posta Per Te ricca di storie emozionanti. Come sempre, al centro della puntata, protagoniste saranno le vicende sentimentali e inaspettate sorprese per rendere felice un familiare o un amico. Questa settimana Paolo Bonolis e Federica Pellegrini si metteranno in gioco per regalare momenti indimenticabili attraverso parole di conforto e gesti concreti che aiuteranno la persona protagonista delle storie.

A Grande Richiesta Parlami d’Amore su Rai 1: gli ospiti di Veronica Pivetti e Paolo Conticini

Saranno Veronica Pivetti e Paolo Conticini a condurre A Grande Richiesta Parlami d’Amore nella prima serata di Rai 1 di sabato 13 febbraio. Tante le presenze musicali per festeggiare San Valentino con le più belle canzoni d’amore di sempre. Tra queste ci saranno Gino Paoli, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Rita Pavone, Michele Zarrillo e Peppino Di Capri. La trasmissione andrà in onda in prima serata su Rai 1.

Nunzia De Girolamo punta su Stefano De Martino: anticipazioni Ciao Maschio su Rai 1

Novità assoluta nella seconda serata del sabato di Rai 1: Nunzia De Girolamo debutta con Ciao Maschio. Un viaggio alla scoperta dell’universo maschile anche in funzione del rapporto con le donne più importanti delle loro vite. Tra gli ospiti della prima puntata di Ciao Maschio vedremo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il conduttore Stefano De Martino e il comico Francesco Paolantoni.