Gli ospiti tv di Silvia Toffanin a Verissimo

Verissimo continua con la formula delle ultime settimane, quella che vede vecchie interviste miste a video messaggi. Sabato 11 aprile si uniranno al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo: Al Bano, Alessio Boni che mostrerà per la prima volta in tv il suo piccolo Lorenzo, Arianna Bergamaschi, Gaia Gozzi, Nyv e Giovanni Caccamo. Nel corso della puntata verranno mostrati i videomessaggi di due neo vincitrici: Gaia Gozzi, che si è appena aggiudicata il trofeo di Amici, e Paola Di Benedetto vincitore della quarta edizione di Grande Fratello Vip. Inoltre, Giulia De Lellis ha voluto inviare un videomessaggio in cui racconta come sta trascorrendo questo periodo di quarantena. E, a conferma dei rumors che vorrebbero un loro ritorno di fiamma, anche Andrea Damante ha inviato una clip a Verissimo (con lo stesso sfondo del video di Giulia), raccontando che sta trascorrendo queste settimane a Roma in piacevolissima compagnia. Infine, ci sarà un video messaggio della cantante Francesca Michielin. Verranno riproposte le interviste di Silvia Toffanin a Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Francesco Renga, Alessandra Amoroso ed Amanda Lear.

Gli ospiti tv di Marco Liorni a Italia Sì

A Italia Sì, su Rai Uno dalle 16.45 alle 18.45, si continuerà a parlare dell’emergenza sanitaria Coronavirus e del nuovo decreto emanato da Giuseppe Conte. Come sempre, accanto al conduttore Marco Liorni non mancheranno gli opinionisti Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa. In collegamento da Milano il contributo di Mauro Coruzzi, in arte Platinette.

Gli ospiti tv di Paolo Bonolis a Ciao Darwin

Il sabato sera continuano su Canale 5 le repliche di Ciao Darwin 2019. La sfida della quinta puntata sarà Belli contro Brutti. A capitanare i Belli c’è la sensuale modella Youma, mentre il capitano dei Brutti è l’attore e comico Enzo Salvi, noto per il ruolo di Er Cipolla e per i molteplici cinepanettoni accanto a Massimo Boldi e Christian De Sica. Madre Natura della serata è invece Sara Vulinovic.

Su Rai Uno lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa

Sabato 11 aprile Rai Uno trasmetterà in prima serata, dopo la fine delle repliche di Viva Raiplay di Fiorello, uno Speciale Porta a Porta dedicato alla Veglia Pasquale nella notte santa celebrata da Papa Francesco.