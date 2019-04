Ciao Darwin 2019 quinta puntata: Madre Natura è Sara Vulinovic

Madre Natura della quinta puntata di Ciao Darwin 2019 è Sara Vulinovic

Madre Natura nella quinta puntata di Ciao Darwin 2019 è Sara Vulinovic. La modella croata, con le sue curve mozzafiato, non può non attirare l’attenzione del pubblico presente in studio e dei telespettatori. È alta 1.76 cm e pare sia felicemente fidanzata. Sul suo profilo Instagram è, infatti, possibile vederla in compagnia di un ragazzo, Thomas. Di lei sappiamo che è arrivata nel nostro Paese quando ancora era piccola, proprio per buttarsi nella carriera da modella. Dalla Croazia fino in Italia è riuscita a farsi strada nel mondo della moda, sfilando per le principali passarelle italiane. Sicuramente la partecipazione a Ciao Darwin può darle l’opportunità di farsi notare in televisione. Ama viaggiare, ma soprattutto ama l’Italia. Possiamo vedere sul suo profilo social diverse foto che la ritraggono nelle principali città italiane, come Firenze e Milano. Al momento conta circa 8mila seguaci e sicuramente, nel giro di qualche minuto, Sara accoglierà numerosi follower, proprio grazie al ruolo di Madre natura.

Sara Vulinovic dalla Croazia è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin

Un’ottima occasione per Sara quella di prendere parte al noto programma di Paolo Bonolis. La nuova Madre Natura dalla Croazia sembra aver conquistato proprio tutti. Ma gli italiani potranno solo ammirare la modella croata, poiché pare sia felicemente fidanzata. La quinta puntata della nota trasmissione vede scontrarsi i due gruppi Belli e Brutti. Sicuramente stiamo parlando di due storiche categorie per il programma capitanato da Bonolis. I capitani delle rispettive squadre sono Yuma ed Enzo Salvi. Nel corso di questa quinta puntata, dunque, non mancheranno di certo le risate.

Cicelys Zelies, quarta Madre Natura di Ciao Darwin: le parole per Paolo Bonolis

Mentre il pubblico femminile attende l’arrivo di Padre Natura, le varie modelle, nel ruolo di Madre Natura, continuano a sorprendere il pubblico. Durante la quarta puntata ad assumere questa parte ci pensava Cicelys Zelies. “Emozione infinita, grazie a tutti”, scriveva la modella cubana dopo la messa in onda della puntata. Non solo, qualche ora fa, ha voluto scrivere un altro messaggio riguardante questa importanta esperienza vissuta nel programma di Bonolis. “È stato un onore essere eterea per te, adoro questo sguardo”, scrive Cicelys sotto una foto che la ritrae insieme al conduttore.