Sabato 10 aprile 2021, ospiti tv: Verissimo, Amici, Tv Talk, Italia Sì!

Tutti i Vip e i personaggi pubblici che animeranno serata e pomeriggio nei salotti più apprezzati del giorno, in Mediaset e Rai

Torna il regolare appuntamento con tutti i programmi della fascia pomeridiana e serale del sabato. Anche in questo weekend tante sorprese, interviste, tematiche calde che hanno fatto chiacchierare durante la settimana. Ad affrontarli i conduttori delle reti Mediaset e Rai, da Marco Liorni a Massimo Bernardini.

Per poi passare alle emozionanti interviste di Silvia Toffanin. Immancabile poi, la gara degli allievi di Maria De Filippi.

Ma chi saranno gli ospiti che terranno compagnia ai telespettatori questo sabato 10 aprile? Ecco tutte le anticipazioni.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Alle ore 15.30 su Canale 5, Verissimo. Silvia Toffanin questa settimana avrà in studio il duo comico formato da Pio e Amedeo, che sono stati ospiti fino alla terza puntata di Amici. Inoltre, dal 16 aprile saranno in tv con lo show Felicissima sera, di cui sicuramente parleranno.

Poi Alice Campello con il compagno, il calciatore spagnolo Alvaro Morata faranno la loro prima intervista di coppia mentre Raoul Bova e Serena Autieri parleranno della fiction che andrà in onda su Canale 5 prossimamente, dal titolo Buongiorno mamma.

Non mancano tra gli ospiti i tre giudici Amici, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Ad aggiungrsi ci sarà anche Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato nel corso della terza puntata del Serale.

Infine, a conclusione sarà in studio anche Luca Barbarossa, che ha scelto di celebrare i suoi 60 anni pubblicando un romanzo autobiografico intitolato Non perderti niente; Enrica Bonaccorti che si racconterà tra vita privata e carriera e Mariangela Tarì, autrice del libro Il precipizio dell’amore.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Nuovo appuntamento con Tv Talk su Rai 3 ore 15.00. Massimo Bernardini aprirà la puntata con L’Odissea, un viaggio spiazzante nel mondo della disabilità mentale ad opera di Domenico Iannacone.

A seguire il caso che ha monopolizzato la tv italiana, quello del presunto ritrovamento di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004. A questo proposito Sabina Guzzanti, Michela Marzano e Massimo Coppola analizzeranno due recenti vicende mediatiche in cui si è sottolineato del mancato rispetto nei confronti delle donne: la “sedia negata” a Ursula von der Leyen durante la visita ufficiale ad Ankara e il dibattito televisivo sul fenomeno del cat calling, partito da una denuncia social di Aurora Ramazzotti.

In studio ci sarà poi Frank Matano. Si parlerà di Lol – Chi ride è fuori, mentre Tommaso Zorzi racconterà della sua iniziale carriera, da influencer a volto apprezzato in Mediaset. A concludere, con Maurizio Costanzo che analizzerà la sua idea di tv. Ad arricchire il dibattito in studio ci sarà la filosofa Michela Marzano, Maria Volpe del Corriere della Sera e il professor Giorgio Simonelli.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Maria De Filippi è pronta a regalare alla prima serata di Canale 5 una nuova emozionante sfida all’insegna del talento tra gli allievi rimasti, che ormai iniziano a essere sempre meno. Stavolta però tra gli ospiti ci sarà un cambio di programma.

Infatti dopo aver goduto della comicità di Pio ed Amedeo per le prime tre puntate, il Serale di Amici sarà farcito dall’ironia dell’ imitatrice Francesca Manzini, loro collega. Per il panorama musicale, invece, tra gli ospiti Alessandra Amoroso, ex allieva del programma.

Gli ospiti di Marco Liorni ad Italia Sì!

Nuovo appuntamento con Marco Liorni e il suo Italia Sì su Rai 1 alle ore 16.45. Per questa puntata sul podio ci saranno Pamela che è nonna a 34 anni; Andrei, disoccupato, multato perché faceva accattonaggio; Graziana testimone di intervento chirurgico fatto per dimagrire e Stefano Bronzato che da modello ha deciso di intraprendere la carriera di mago.

Gigi Miseferi sarà, invece, sulle tracce di una leonessa avvistata nella campagna di Monteroni d’Arbia: sul podio sale l’autista di scuolabus che l’ha avvistata per prima. Ci sarà anche Daniela Poggi che racconterà la malattia di sua madre mentre si aggiorneranno le notizie da Formentera della famiglia che sta cercando di attraversare l’Atlantico.

E ancora Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra, parlerà della scomparsa del Principe Filippo Duca di Edimburgo. In collegamento da Bonassola, in provincia di La Spezia, ci sarà il parroco Don Giulio che farà un appello per i diritti civili delle persone omosessuali. E aprirà un dibattito con Monsignor Mauro Còzzoli, Ordinario di Teologia morale alla Pontificia Università Lateranense, da Roma.

Tra gli argomenti caldi non può mancare quello del Covid19. Tra i protagonisti Osanna, 72 anni, che scrive alle persone colpite dal virus ricoverate a Pistoia; Giulio, medico in pensione e Lucia, sua figlia, anche lei medico, che lavorano insieme alla campagna vaccinale per gli anziani trasformando la loro vecchia 500 in macchina medica.

Ultimo ma non meno importante il ricordo della tragedia della Moby Prince al suo 30esimo anniversario.