Principe Filippo morto a 99 anni: la nota ufficiale della regina Elisabetta

Stavolta non si tratta dell’ennesima fake news. Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, è morto a 99 anni (ne avrebbe compiuti 100 il prossimo 10 giugno) nel Castello di Windsor. Ad annunciarlo una nota ufficiale di Buckingham Palace: “Con grande dispiacere si comunica che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. Il Principe è deceduto questa mattina al castello di Windsor”.

Il duca di Edimburgo aveva avuto diversi problemi di salute di recente, venendo più volte ricoverato. A far credere che le sue condizioni fossero critiche, qualche giorno fa, la visita del figlio Carlo in ospedale. A colpire furono soprattutto le lacrime dell’ex marito di Lady Diana, che lasciando il nosocomio londinese fu immortalato piangente mentre saliva a bordo della propria vettura.

Stavolta non c’è dubbio sul fatto che Filippo sia scomparso. A differenza delle altre volte in cui la stampa d’oltremanica ne ha dichiarato erroneamente il decesso, incappando negli ultimi anni in una serie di bufale macroscopiche, il comunicato ufficiale diramato da Buckingham Palace oggi è ufficiale e dunque non lascia spazio ad errori o fake news.

Per oltre sessant’anni è stato l’ombra discreta e onnipresente della regina. “Il primo uomo di cui si è innamorata e l’ultimo”, come ha scritto un biografo. Ma qual era il suo incarico? Un ruolo praticamente solo di ‘facciata’.

Nessun potere effettivo, ma una vita continuamente sotto i riflettori e al servizio della corona. Trecento manifestazioni pubbliche l’anno, parate militari, onorificenze, strette di mano, quasi sempre vicino a Elisabetta II, anzi un passo indietro.

Una vita per nulla semplice, nell’ombra. Inevitabile avendo avuto al fianco la sovrana. Eppure Filippo, come ha anche raccontato la celebre serie tv The Crown, dopo i primi anni di matrimonio in cui ha dovuto trovare le ‘misure’ nella casa Reale, non ha mai lasciato sola la moglie.

Il duca di Edimburgo amava i cavalli, la caccia e i ben informati dicono anche le donne. Su quest’ultimo punto, però, mai una prova di tradimento, mai la ‘pistola fumante’. Tante chiacchiere, quelle sì. Filippo è stato sempre fedelissimo oppure è stato bravo a non farsi mai notare? Chissà… Oggi non è però tempo di gossip e polemiche; è tempo di lutto. Si piange il principe, il marito della regina.