Principe Filippo dimesso dall’ospedale: il marito della Regina torna a casa

Dopo quattro settimane il principe Filippo lascia l’ospedale. Ad annunciare la notizia è HelloMagazine. Il marito della Regina Elisabetta II può finalmente tornare a casa, a seguito di un intervento al cuore riuscito. In tutto sono 28 le notti che il Duca di Edimburgo ha trascorso su un letto d’ospedale. Era il 16 febbraio quando veniva annunciato il suo ricovero come misura precauzionale dopo un malore. In seguito, precisamente l’1 marzo, Filippo è stato trasferito a St Bartholomew’s, sede del Barts Heart Center. Si tratta di uno dei più grandi centri specializzati nelle cure cardiovascolari in Europa. In un’intervista a Sky News dello scorso 24 febbraio, suo figlio Edoardo aveva fatto sapere che non vedeva l’ora di tornare a casa.

Ed ecco che è finalmente arrivato per lui il momento di riabbracciare i suoi cari e di dormire nel suo letto, dopo quasi un mese di ricovero. Circa 12 giorni fa, il Duca di Edimburgo ha affrontato un piccolo intervento al cuore, che fortunatamente ha avuto il risultato sperato. Ma ecco che successivamente in Inghilterra le notizie sulla salute di Filippo hanno lasciato i fan della Royal Family con il fiato sospeso. Il giornale The Royal Observer aveva rivelato che il Principe Harry era stato richiamato nel Regno Unito per dare l’ultimo saluto a suo nonno. Pertanto, si parlava di condizioni molto gravi per il marito della Regina.

Infatti, le indiscrezioni hanno segnalato che la situazione di Filippo era abbastanza grave. Se ora i medici hanno deciso di permettergli di lasciare l’ospedale, potrebbe esserci stato un miglioramento. Va ricordato che il Duca festeggerà il suo centesimo compleanno il prossimo 10 giugno. Dunque, si trova in una fase della sua vita dove lo stato di salute potrebbe cambiare da un momento all’altro. Nel frattempo, a Buckingham Palace questo non è l’unico problema che la famiglia reale sta affrontando.

Dopo l’intervista di Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey, nel Regno Unito c’è molta confusione. William e Kate non hanno reagito bene alle accuse dei Duchi di Sussex. Pare che entrambi i figli di Lady Diana siano pronti ad avere un confronto, che non ci sarebbe ancora stato. Non resta che attendere per assistere agli ulteriori sviluppi riguardanti la famiglia reale!