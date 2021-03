“Principe Filippo in condizioni gravi, Harry richiamato a Londra”: retroscena

Notizie inquietanti dall’Inghilterra. Il Principe Harry, marito di Meghan Markle, sarebbe stato richiamato nel Regno Unito per dare un ultimo saluto al nonno, il principe Filippo, da giorni ricoverato in ospedale (ha cambiato tre nosocomi nelle ultime settimane, subendo anche un intervento al cuore). A rendere noto il rientro in patria di Harry (la news resta in attesa di conferma ufficiale), è il giornale The Royal Observer che, in esclusiva, parla di condizioni molto gravi per Filippo.

Alla luce di tale situazione emergenziale relativa alla Royal Family, la Regina Elisabetta avrebbe quindi chiesto ad Harry di volare nella capitale britannica. Sempre secondo le fonti sondate dalla testata The Royal Observer, il ‘Principino’ sarebbe atteso in solitaria, senza l’accompagnamento della moglie. Si tratta di un “avviso” arrivato direttamente da Palazzo, da persone molto vicine alla Royal Family, riporta sempre il giornale che ha firmato lo scoop.

Inoltre, i retroscena provenienti da Buckingham Palace raccontano, sempre in riferimento alla salute di Filippo, che la situazione sarebbe assai grave e tale da far mettere da parte per il momento la faida intestina che si sta consumando nella Famiglia Reale. Faida che vede Harry e Meghan da una parte, la Corona dall’altra.

A far credere che le condizioni del 99enne si siano aggravate anche alcuni ‘segnali’ recenti. In particolare ad aver fatto alzare la soglia di allerta nell’opinione pubblica sono state le lacrime di Carlo (dopo aver incontrato il padre in ospedale è stato immortalato mentre piangeva rientrando nella sua auto) e le parole recenti tutt’altro che tranquillizzanti di Camilla: “Incrociamo le dita“.

Harry e Meghan, la temuta intervista di Oprah Winfrey

Nel frattempo c’è molta attesa di vedere e ascoltare le temuta intervista a tutto campo di Oprah Winfrey a Meghan ed Harry. Nelle prossime ore sarà trasmessa in tv, in America. Secondo le indiscrezioni trapelate fino ad ora emergeranno molte informazioni controverse sulla Regina Elisabetta e su tutto ciò che ruota attorno alla Corona. Spifferi che giungono da Londra assicurato che la comunicazione di Buckingham Palace si sta preparando non solo a difendersi ma anche a contrattaccare. In mezzo a tutto ciò Filippo continua a essere ricoverato in ospedale.