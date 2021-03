Principe Filippo sottoposto a un intervento al cuore: cos’è successo

Il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, è stato sottoposto a un piccolo intervento al cuore presso il St Bartholomew’s Hospital di Londra. Nei giorni scorsi, il Duca di Edimburgo è stato trasferito nella struttura ospedaliera per tenere sotto controllo il cuore. Ed ecco che i medici hanno agito, mettendo in atto una procedura per aiutare il consorte della Regina a rimettersi in salute. Non si tratterebbe di un’operazione vera e propria. Infatti, nella nota ufficiale di Buckingham Palace si legge “procedura al cuore per una preesistente condizione”. Oltre ciò, la Royal Family fa sapere che il principe Filippo resterà ancora per qualche tempo in ospedale per terapia. Inoltre, il Duca dovrà riposare e recuperare le forze nella struttura ospedaliera in cui attualmente è ricoverato. La Regina non potrà ancora incontrare il suo consorte, a causa delle regole anti-contagio.

Fortunatamente questo piccolo intervento al cuore è riuscito con successo. Ormai il principe consorte della Regina è ricoverato da più di due settimane. Qualche giorno fa, è stato trasferito nell’ospedale St Bartholomew’s di Londra. Camilla, duchessa di Cornovaglia e moglie dell’erede al trono Carlo, ha rivelato che le condizioni di salute del principe Filippo sono di poco migliorate. Purtroppo il Duca di Edimburgo “a tratti soffre”. Camilla ha poi aggiunto che c’è ottimismo, ma non troppo. Nella Royal Family stanno tutti sperando che non accada il peggio.

Si sa, il principe ha una certa età. Il prossimo 10 giugno compirà 100 anni! Nel Regno Unito, dove i cittadini nutrono ovviamente una grande passione nei confronti della Royal Family, sono un po’ tutti preoccupati. I problemi di salute non mancano e l’età c’è. Inoltre, questo non è un periodo semplice per la Casa Reale. Sono tante le incomprensioni che la Regina sta affrontando con Harry e Meghan Markle. La giovane coppia è al centro della scena e sembra non voler allontanarsi dalle luci dei riflettori.

Infatti, tra qualche giorno il pubblico statunitense assisterà alla loro prima intervista sul piccolo schermo! Questa notizia ha creato il caos a Buckingham Palace, dove tutti sembrano essersi schierati contro i Duchi di Sussex. Proprio in queste ultime ore, la Markle è finita nuovamente al centro delle ultime notizie e questa volta non in modo positivo. L’ex attrice di Suits ha ricevuto delle gravissime accuse da parte del personale che è stato al suo servizio.

A dire la sua sulla questione ci ha pensato, anche questa volta, la Corona. La Regina ha deciso di avviare le dovute indagini per scoprire la verità su quanto realmente accaduto tempo fa a corte tra Meghan e i suoi assistenti.