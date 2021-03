Meghan Markle e le accuse di bullismo, la Regina insorge: “Non è tollerato”

Brutte notizie per la Duchessa di Sussex che, in queste ultime ore, si è ritrovata a rispondere ad accuse pesantissime sul suo conto; intanto, a dire la sua sulla questione è Buckingham Palace

Meghan Markle continua a essere sotto i riflettori e, ancora una volta, si ritrova a dover affrontare pesanti accuse. L’ex attrice e il principe Harry hanno più volte reso noto di non voler diventare delle vittime dei tabloid come accaduto a Lady Diana. Ma è proprio sui vari portali e sui giornali più noti che Meghan e Harry continuano a essere protagonisti dei titoli delle prime pagine. Questa volta a lanciare un’importante accusa è stato The Times. Di fronte a queste accuse, la Duchessa di Sussex ha prontamente reagito e non è stata l’unica. A dire la sua sulla nuova questione ci pensa ora Buckingham Palace. Secondo quanto riporta Us Weekly, la famiglia Reale rilascia una dichiarazione per rispondere alle accuse di bullismo rivolte alla Markle.

Questo mercoledì 3 marzo, la Corona decide di esaminare le accuse per capirne di più. In particolare, tramite i social network, la Royal Family ammette di essere molto preoccupata per le accuse di The Times, che riporterebbero le affermazioni dell’ex staff di Meghan. Pertanto, il team delle risorse umane si impegnerà a esaminare le circostanze. Detto ciò, Buckingham Palace fa sapere che i membri del personale coinvolto, compresi anche coloro che hanno lasciato il lavoro, saranno invitati a prendere parte a questa ricerca della verità. Infine, annuncia:

“La Casa Reale ha adottato una politica di Dignity at Work da diversi anni e non tollera e non tollererà il bullismo o le molestie sul posto di lavoro”

Le accuse rivolte alle Markle sono state pubblicate da The Times martedì 2 marzo. Di cosa è stata accusata la Duchessa di Sussex? Di bullismo contro il suo personale, quando viveva nel palazzo reale. Si sostiene che Meghan abbia spinto due assistenti personale a lasciare la casa. Non solo, The Times ha anche riportato che alcuni dipendenti, pare, non riuscissero a trattenere le lacrime per il crudo atteggiamento di Meghan. Un assistente avrebbe rivelato a un collega che non riuscivano a “smettere di tremare”, al solo pensiero di uno scontro con la Markle. Questa parte del personale avrebbe parlato di un’atmosfera di terrore.

Intanto, il team di comunicazione di Harry e Meghan ha già negato l’accusa con una dichiarazione proprio a The Times. Per i Duchi di Sussex questa sarebbe solo una “campagna diffamatoria calcolata basata su disinformazione fuorviante e dannosa”. Nel frattempo, c’è grande attesa per la famosa intervista di Harry e Meghan sul piccolo schermo, nel programma statunitense di Oprah Winfrey.