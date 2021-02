Harry e Meghan privati dei titoli: la regina Elisabetta lo rende ufficiale

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati privati dei loro titoli. Una decisione che era nell’aria da tempo, anche perché la coppia stessa ha deciso di rinunciare ai titoli per andare a vivere in America. Oggi però è ufficiale. La regina Elisabetta ha ufficialmente tolto i titoli di patroni di diverse attività a suo nipote e alla moglie. I rapporti tra Harry e Meghan con la Royal Family non si sono mai incrinati almeno pubblicamente. Tuttavia alcuni avvenimenti hanno portato gli appassionati di Buckingham Palace a ipotizzare che però qualcosa si sia rotto.

Era inevitabile però che dopo la scelta di Harry e Meghan, che presto diventeranno di nuovo genitori, di fare una vita diversa da quella di palazzo avrebbe avuto delle conseguenze. Ne erano consapevoli e a loro sta bene così. E così oggi Buckingham Palace ha reso noto con un comunicato di aver privato Harry e Meghan dei titoli. Alla coppia è stato già notificato con una lettera dopo una conversazione con lo stesso Harry. Il Duca di Sussex pare abbia confermato la scelta di rinunciare allo status di membri senior della Royal Family. Una scelta fatta un anno fa circa e non hanno cambiato idea.

Harry e Meghan hanno desiderato e inseguito una maggiore autonomia e una vita indipendente in America. Da oggi non avranno più i titoli in Inghilterra. La famiglia reale, come riporta Sky News, è molto rattristata da questa decisione del secondogenito di Carlo e Diana. Hanno specificato che Harry e Meghan rimarranno sempre membri amatissimi della famiglia, ma per quanto riguarda i titoli la decisione era inevitabile.

Adesso quelle nomine e quei patronati che non spettano più al principe Harry verranno redistribuiti tra i membri attivi della Royal Family. Si parla anche delle nomine militari onorarie come della Rugby Football League. Una serie di incarichi e di ruoli che non verranno più ricoperti da Harry, dopo che lui ha rinunciato a tutto ciò che consegue a essere un Windsor. Se quando la coppia è partita per l’America questi ruoli erano stati solo limitati e ridimensionati, oggi ufficialmente Harry non li ha più.