Harry e Meghan Markle, arriva il secondo figlio: lei è incinta, l’annuncio

Una notizia inaspettata arriva dalla Royal Family. Meghan Marke è incinta del secondo figlio. A conferma della nuova gravidanza una foto di coppia pubblicata su Twitter dall’amico fotografo Misan Harriman che è stato il primo a condividerla. Nello scatto i Sussex sono sdraiati sull’erba della nuova casa a Santa Barbara con le mani di lei sul pancione. Entrambi sono a piedi nudi. Questa la didascalia che accompagna la foto: “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla crescere”.

A darne la conferma anche il loro portavoce che ha dichiarato: “Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore. Il duca e la duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021