Meghan Markle furiosa: Buckingham Palace impone la rimozione del suo nome

Secondo il Daily Mail, Meghan Markle sarebbe su tutte le furie dopo aver saputo che Buckingham Palace ha imposto la rimozione del suo nome dal certificato di nascita del piccolo Archie.

Nella sezione dedicata alla madre, infatti, comparirebbe soltanto la dicitura “Sua Altezza Reale la Duchessa del Sussex”, senza i nomi “Rachel Meghan”.

La modifica sarebbe avvenuta un mese dopo la nascita di Archie e inizialmente sembrava si trattasse di un omaggio a Lady Diana ma, secondo un portavoce di Meghan, il cambio è stato imposto dal Palazzo.

Meghan Markle e i contrasti con Buckingham Palace

Una vera e propria offesa, dunque, per Meghan che potrebbe trovarci un ulteriore elemento per non mettere da parte le acredini tra lei e Buckingham Palace.

Nel frattempo, aumentano le voci di un possibile divorzio tra il principe e Meghan. Mentre Harry sarebbe pronto a tornare a Londra la prossima estate, sua moglie e il piccolo Archie non vorrebbero lasciare Los Angeles. La Regina Elisabetta non potrebbe vedere di persona suo nipote, dopo averlo visto alla nascita ben due anni fa.

La scelta di Meghan Markle sarebbe motivata semplicemente da ragioni pratiche e non ci sarebbe alcuna intenzione di ostacolare il rapporto tra la famiglia reale e il piccolo Archie. Inoltre, tra giugno e luglio, i duchi di Sussex dovrebbero farsi carico di diversi appuntamenti, tra cui le celebrazioni dei 100 anni del principe Filippo.

Tornando al certificato di nascita, non c’è nessuna notizia ufficiale che possa siegare il cambio di nome, ma i contrasti e le speculazioni tra i tabloid inglesi, la Corte e la Markle continuano comunque ad essere alimentati.

Il portavoce della moglie di Harry ha dichiarato:

“Il cambio di nome sui documenti pubblici nel 2019 è stato voluto dal Palazzo, come confermato da documenti di alti funzionari della Corte. E non è stato richiesto né dalla Duchessa né dal Duca del Sussex”.

A peggiorare le cose anche le polemiche nate dalle dichiarazioni di Dickie Arbiter, ex segretario della Regina:

Forse questa era parte iniziale del loro piano.

Un fonte molto vicina a Meghan Markle fa sapere che le cose si starebbero mettendo piuttosto male per l’attrice. Lei avrebbe avuto più di una difficoltà dopo aver incontrato Harry. Problematiche che non sarebbero migliorate neanche dopo essersi trasferiti negli Stati Uniti.