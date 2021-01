Meghan Markle non torna a Londra con Harry: reazione della Royal Family

Nuovo incidente diplomatico in arrivo in Inghilterra? La famiglia reale sta per essere travolta da una nuova bufera, visto che in estate il piccolo Archie non farà visita ai parenti

Starebbe per consumarsi una nuova tragedia in Inghilterra? Pare infatti che Meghan Markle non tornerà a Londra con Harry in estate. Questo è quanto appreso dal Daily Mail. Le fonti della testata hanno rivelato che la Duchessa di Sussex non avrebbe intenzione di muoversi da Los Angeles per accompagnare il principe Harry nel ritorno a casa. Seppure nelle settimane scorse si mormorasse che la coppia stesse progettando l’estate in Inghilterra, pare che qualcosa sia cambiato. Harry tornerà a Londra all’inizio dell’estate, pandemia permettendo, e questo è un dato certo. Molto incerto invece è che sarà accompagnato dalla famiglia.

Da quando i due hanno lasciato Londra non hanno fatto ritorno a casa per vedere la famiglia. Hanno scelto di iniziare una nuova vita lontano dalla Royal Family e dai privilegi che ne conseguono. Il principe Harry volerà per la prima volta a Londra per far visita alla famiglia da quando si è trasferito, ma i piani non sono ancora definiti del tutto. Molto dipenderà da come si evolverà la pandemia e dalle restrizioni per il Covid. Ma sarà il Covid a frenare Meghan o altro? Le ragioni sarebbero personali e private.

Se non si metterà in volo mamma Meghan, molto probabilmente non lo farà neanche Archie, il loro primogenito. La Royal Family quindi potrebbe non rivedere neanche stavolta il figlio del principe Harry. La regina Elisabetta dovrà rinunciare a incontrare il pronipote, così come nonno Carlo ma anche il principe William. Nessuna reunion tra cuginetti di casa Windsor, quindi. Ma come avrebbero reagito proprio loro alla notizia che Meghan Markle non accompagnerà il principe Harry a Londra?

Le fonti del Daily Mail hanno svelato che per il momento è una decisione provvisoria della Duchessa di Sussex. Inoltre non ci sarebbe un affronto alla Royal Family alla base di questa decisione, per questo ci sarebbe la volontà da parte della stessa famiglia di non far esplodere alcun caso diplomatico. E proprio a causa del Covid, il fatto che Harry viaggerà da solo potrebbe essere meno problematico per i funzionari reali.

Harry e Meghan continuano a essere i benvenuti negli eventi di famiglia, questo è stato aggiunto da un’altra fonte. Pare comunque che uno dei motivi che spingerebbe Meghan a non partecipare ai prossimi eventi della Royal Family è che rischierebbe di oscurarli. Tuttavia già a marzo scorso il piccolo Archie non ha accompagnato mamma e papà nel Regno Unito. Se non dovesse tornare neanche in estate, ci saranno ulteriori malumori?