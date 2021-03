Principe Filippo trasferito in altro ospedale: come sta, il bollettino

Il marito della regina Elisabetta è ancora ricoverato, ma in un’altra struttura da oggi per ulteriori controlli al cuore. Intanto salta fuori un’anteprima dell’intervista di Harry e Meghan a Oprah…

Continuano a preoccupare le condizioni di salute del principe Filippo, ma gli ultimi aggiornamenti sono rassicuranti. Oggi il principe è stato trasferito in un altro ospedale. Il marito della regina Elisabetta era ricoverato presso il King Edward VII di Londra, mentre stamattina è stato trasferito al St Bartholomew’s Hospital, sempre in città. Un comunicato diffuso da Buckingham Palace ha reso noto il motivo di tale decisione: il principe dovrà sottoporsi a dei controlli al cuore. Nulla a che fare con l’infezione che lo aveva colpito di recente, a cui sta rispondendo bene grazie alle cure mediche. Adesso dovrà restare nel nuovo ospedale per circa una settimana, questi i tempi previsti al momento.

Un nuovo bollettino di aggiornamento di Buckingham Palace, riportato dall’ANSA, ha aggiunto ulteriori dettagli. La nuova struttura in cui il principe Filippo è stato trasferito è più attrezzata rispetto al posto in cui si trovava prima. I trattamenti per l’infezione andranno avanti, i medici continueranno a tenere sotto controllo anche questo. Inoltre il principe verrà tenuto sotto osservazione per una preesistente condizione cardiaca. Come già detto in precedenza, questo ricovero del principe Filippo non avrebbe a che fare con il Covid.

Nonostante il bollettino rassicurante, di sicuro l’età avanzata del principe, che spegnerà 100 candeline a giugno prossimo, non può che preoccupare la famiglia Windsor. Almeno fino al ritorno a casa del principe. La regina Elisabetta ha anche altre preoccupazioni al momento, come l’intervista di Harry e Meghan Markle dei prossimi giorni. Dopo la conferma della rinuncia ai titoli, infatti, la coppia ha rilasciato un’intervista a Oprah Winfrey e si avvicina il giorno della messa in onda.

Harry e Meghan da Oprah Winfrey: l’anteprima dell’intervista

Il grande giorno è fissato al 7 marzo, quando andrà in onda l’intervista, ma intanto sono saltate fuori delle anticipazioni. La CBS ha diffuso qualche indiscrezione sulle dichiarazioni della coppia. Solo trenta secondi che però già fanno gridare allo scandalo. Nell’anteprima il principe Harry si paragona a sua mamma Lady Diana, ha pensato che la storia si stesse ripetendo sentendosi lui perseguitato dalla stampa britannica come era accaduto alla madre. Nel breve video Meghan è in silenzio, ma Oprah le rivolgerà una domanda pungente: c’è stato un punto di rottura? Lei ha deciso di tacere o è stata messa a tacere? Le risposte dell’attrice avranno una forte risonanza in Inghilterra.