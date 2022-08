Ruggero Pasquarelli: “Addio Cande Molfese? Ho fatto brutte cose”

Non è finita nel migliore dei modi la storia d’amore tra Ruggero Pasquarelli e Candela Molfese, sbocciata nel 2012 sul set della serie tv Disney Violetta. La coppia è scoppiata nell’autunno 2020 ma solo di recente la separazione è tornata di nuovo a galla a causa di alcune dichiarazioni dell’interprete di Camilla. In un’intervista l’attrice e cantante argentina ha ammesso che attualmente non prenderebbe neppure un caffè con il suo ex fidanzato, con il quale ha condiviso per tanto tempo vita privata e lavorativa.

A detta della giovane l’italiano le ha fatto promesse che poi non ha mai mantenuto. Cande Molfese ha confidato di aver capito chi è davvero il collega solo dopo la rottura. Ora a dare la sua versione dei fatti ci ha pensato Ruggero Pasquarelli, che ha ribadito che la relazione con Candela è giunta al termine solo ed esclusivamente a causa sua.

In un’intervista per l’account @canti.ok Ruggero Pasquarelli ha rivelato senza troppi giri di parole:

“Non abbiamo rotto per colpa della pandemia. La verità è che non mi sono comportato bene, sono stato infedele. Ho imparato molto da quel rapporto. Ovviamente lei non se lo meritava ma bè… la vita a volte ti porta in posti dove non vuoi”

Ruggero Pasquarelli ha poi aggiunto:

“Ovviamente me ne pento. A volte possiamo sbagliare. Ho sbagliato, me ne pento ma la vita va avanti. Perché sono stato infedele? Penso che la distanza, il non vederci per tanto tempo, non abbia aiutato per niente. Ho imparato che se ami una persona il rispetto è importante, viene prima di tutto”

Oggi l’ex concorrente di X Factor vive un’altra relazione. “Se credo nel karma? Se torna lo accetterò perché ero una mer**”, ha risposto alla precisa domanda dell’intervistatore. Ruggero ha preferito non svelare il nome della persona che gli sta accanto da qualche mese.

Superata la grande delusione avuta con Ruggero Pasquarelli, anche Cande Molfese è tornata a sorridere. Da tempo frequenta l’attore argentino Gaston Soffritti. Quest’ultimo è noto in Italia per le sue interpretazioni in alcune serie tv molto popolari come Flor e Il mondo di Patty.

Cande, inoltre, è ancora molto amica di Tini Stoessel, la famosa Violetta. È stata proprio la cantante ad aiutare l’amica ad aprire gli occhi sull’ambiguo comportamento di Ruggero Pasquarelli. Oggi Tini si è dedicata completamente alla musica e archiviato il collega Sebastian Yatra è serena accanto al calciatore Rodrigo De Paul.

Il successo di Ruggero Pasquarelli in Sud America

Dopo il successo delle serie Disney Violetta e Soy Luna Ruggero Pasquarelli è diventato una star dalle parti di Buenos Aires e non solo. Oggi tiene concerti tra Argentina, Colombia, Brasile, Uruguay, Paraguay, Messico, Perù e Bolivia.