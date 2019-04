Ruggero Pasquarelli da Caterina Balivo: le dichiarazioni a Vieni da me

Ruggero Pasquarelli è stato tra i protagonisti della puntata di Vieni da me di martedì 2 aprile. Il cantante e attore si è confidato con Caterina Balivo, tra infanzia, esordi nel mondo dello spettacolo e il successo planetario. L’artista ha ricordato la sua grande timidezza, superata a 13 anni con un corso di recitazione, e la passione per la musica che l’ha sempre accompagnato. Poi la grande popolarità arrivata con Violetta, dove Ruggero ha indossato i panni di Federico Paccini. Pasquarelli è arrivato in Argentina che non sapeva neppure una parola di spagnolo ed è riuscito ad integrarsi grazie al supporto di Lodovica Camello, altra star italiana nonché interprete di Francesca Cauviglia.

Ruggero Pasquarelli ringrazia Lodovica Comello in tv

“Lodovica è una grande amica. Mi ha aiutato molto quando sono arrivato in Argentina. Lei faceva già parte del cast, mi ha aperto le porte della sua casa. Mi ha dato una grossa mano”, ha ammesso Ruggero Pasquarelli a Vieni da me. Il 25enne ha poi ringraziato, senza fare i nomi, tutte le persone che lo hanno consigliato di accettare la proposta di Violetta. La serie tv Disney ha cambiato la vita di Ruggero, che ora è una star in Europa e Sud America. Non solo: sul set di quel telefilm ha incontrato il suo grande amore, l’attrice Candelaria Molfese che prestava il volto a Camilla Torres.

Ruggero Pasquarelli innamorato pazzo di Candelaria

“La mia fidanzata è la migliore del mondo. Stiamo insieme da 4 anni, è iniziato tutto l’ultima settimana di riprese di Violetta”, ha confessato Ruggero Pasquarelli che durante l’intervista a Vieni da me è stato raggiunto dai genitori Bruno e Antonella. “Da quando sta con Candelaria sono più tranquilla. Lei è una ragazza simpatica, spigliata, salutista”, ha sottolineato la signora Pasquarelli. “Per parlare con i suoceri ha imparato l’italiano. Ci chiama la famiglia Panzarelli, perché mangiamo tanto”, ha aggiunto Ruggero, tra le star più seguite sui social network.