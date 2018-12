Pausini e Belen ko: Ruggero Pasquarelli re dei social (classifica completa)

Laura Pausini e Belen Rodriguez di nuovo battute da Ruggero Pasquarelli: è lui il personaggio più popolare del web nel 2018

Come ogni anno l’Osservatorio Social Vip ha stilato la classifica de “I personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti sui social media”. Sul podio, per il secondo anno di fila, ci sono di nuovo loro: Ruggero Pasquarelli, Belen Rodriguez e Laura Pausini. Come accaduto nel 2017, il 2018 ha visto ancora una volta regnare l’attore e cantante italiano che ha raggiunto una popolarità pazzesca dopo la partecipazione a Violetta e Soy Luna. Sommando i dati raccolti da Facebook, Instagram e Twitter Ruggero Pasquarelli si è conquistato il primo posto, vantando dalla sua un totale di 13,5 milioni di seguaci. Al secondo si è classificata invece Belen con 12,8 milioni di follower seguita dalla Pausini (al terzo posto) che, nel complesso, ha 12,6 milioni di sostenitori sui social. Per ogni piattaforma è stata fatta una classifica. Ognuna di queste ovviamente ha dato dati differenti che – una volta comparati – hanno portato al risultato finale.

Chi sono i vip più popolari del web? L’osservatorio Social Vip rende nota la classifica del 2018

Le informazioni raccolte dall’Osservatorio Social Vip, come anticipato, sono state tutte prese da tre social network diversi (i più popolari del momento), e cioè: Facebook, Twitter e Instagram. Su Twitter per esempio il più seguito è Jovanotti. Dopo di lui ci sono Laura Pausini ed Emma Marrone. Al quarto, quinto e sesto posto troviamo rispettivamente Ligabue, Michelle Hunziker e J Ax. A seguire ci sono poi: Fedez (settimo), Nicola Savino (ottavo), Marco Mengoni (Nono) e Alessia Marcuzzi (decimo). Per quanto riguarda Facebook, invece, ai primi cinque posti della classifica si sono posizionati (con il seguente ordine): Laura Pausini, Belen Rodriguez, Ruggero Pasquarelli, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli. A completare l’elenco (ovvero ai successivi cinque posti), troviamo: Vasco Rossi, Emma Marrone, Frank Matano, Ligabue e Lodovica Comello.

I Vip più seguiti su Instagram: Belen Rodriguez batte tutti

Su Instagram avere la meglio su tutti è stata nel 2018 Belen Rodriguez. Dopo di lei si sono posizionati Ruggero Pasquarelli e Fedez. La classica vede poi al quarto, quinto, sesto e settimo posto Alessia Marcuzzi, Elettra Lamborghini, Stefano De Martino e Melissa Satta. Agli ultimi tre posti (rispettivamente all’ottava, nova e decima posizione) ci sono in fine: Cecilia Rodriguez, Emma Marrone e Michelle Hunziker.