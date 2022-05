Ruggero Pasquarelli, addio Cande Molfese. Attrice furiosa: “Mi ha illuso!”

By

È finita male la storia d’amore tra Ruggero Pasquarelli e Candela Molfese, sbocciata nel 2012 sul set della serie tv Disney Violetta. La coppia è scoppiata nell’autunno 2020 ma solo oggi la separazione è tornata di nuovo a galla a causa di alcune dichiarazioni dell’interprete di Camilla. In una recente intervista l’attrice e cantante argentina ha ammesso che oggi non prenderebbe neppure un caffè con il suo ex fidanzato.

Durante un’intervista per il programma argentino PH Podemos Hablar Cande Molfese ha rivelato che Ruggero Pasquarelli l’ha delusa parecchio. A detta della giovane l’italiano le ha fatto promesse che poi non ha mai mantenuto. La Molfese ha confidato di aver capito chi è davvero il collega solo dopo la rottura. “Conosci davvero una persona solo alla fine”, ha affermato Candela, che per diverso tempo ha convissuto con Ruggero.

Per un lungo periodo si è parlato in Argentina e non solo di presunte infedeltà da parte di Pasquarelli. A tal proposito Candela ha confessato di aver preso la decisione di mollare Ruggero solo dopo aver raccolto un certo numero di prove, anche se ha preferito non svelare ulteriori dettagli.

La Molfese ha però precisato che in un momento così delicato ha potuto contare sulle amiche più care, tra cui Tini Stoessel, conosciuta pure lei grazie a Violetta. Nonostante sia passato del tempo dal primo ciak insieme le due sono molto legate. Candela ha fatto sapere che più volte Tini l’ha invitata ad aprire gli occhi sul comportamento di Ruggero.

Cande Molfese ha dichiarato in tv:

“Siamo cresciuti insieme, ho imparato tanto da questa relazione ma ad un certo punto non ce l’ho fatta più”

A tali dichiarazioni l’attore e cantante di Pescara non ha ancora replicato. Il giovane sembra più che mai concentrato sulla sua carriera, che procede a gonfie vele soprattutto in Sud America. Dopo il successo delle serie Disney Violetta e Soy Luna Ruggero Pasquarelli è diventato una star dalle parti di Buenos Aires e non solo.

Oggi tiene concerti tra Argentina, Colombia, Brasile, Uruguay, Paraguay, Messico, Perù e Bolivia. Archiviato l’addio a Candela Molfese – avvenuto in modo burrascoso – il 28enne non è apparso più insieme ad altre ragazze. È single ormai da due anni.