Rudy Zerbi: i rapporti con Sangiovanni oggi e il futuro incerto ad Amici

In che rapporti sono Rudy Zerbi, uno dei docenti storici della scuola di Amici, e Sangiovanni, il secondo classificato all’ultima edizione del talent show di Maria de Filippi? A rivelarcelo, senza però sbilanciarsi poi troppo, è lo stesso discografico in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Al magazine, Rudy Zerbi ha raccontato che Sangiovanni, a circa tre mesi dalla fine della trasmissione, “chiede ancora consigli al maestro”. Per l’occasione, il maestro di Amici si è anche permesso di fare un paragone, forse un po’ azzardato, con Gianni Morandi e la sua generazione discografica. Ecco cosa ha raccontato del suo attuale rapporto con l’artista vicentino:

Sì, con Sangiovanni siamo sempre in contatto. Ma proprio pensando a lui, che ha 18 anni, c’è un’altra cosa particolare di questa estate musicale. Ci sono tanti artisti che non hanno nemmeno 20 anni, mi viene in mente la giovanissima Ariete. Se vado a ripescare nei ricordi si sta creando la situazione degli anni ’60 quando c’erano i Morandi di 16 anni e le Pavone di 15.

E su Malibu, Rudy Zerbi non ha dubbi: è in assoluto una delle hit migliori di questa bella stagione ancora in corso, insieme a Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro e Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta:

Malibu unisce le generazioni e questo fa la differenza in un successo. Dai bambini agli adulti, la cantano tutti.

Sangiovanni è in effetti uno dei dominatori delle classifiche di questa estate. Con la sua Malibu, già triplo disco di platino, il cantante si candida ufficialmente a diventare il re dei tormentoni del 2021, anche alla luce dello straordinario successo su TikTok. La hit estiva del cantante, fra l’altro, è accompagnata da un divertente e colorato video ufficiale con Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici 20 nonché fidanzata di Sangio, come protagonista assoluta. Il rapporto fra i due, insomma, procede a gonfie vele e si presenta come un’eccezione rispetto agli altri flirt nati nella scuola e naufragati dopo poche settimane.

Nella stessa intervista a Sorrisi, Rudy Zerbi ha inoltre avuto modo anche di parlare del suo futuro al talent show di Canale 5, per il quale però ancora non ha ricevuto conferme:

Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso potrei dire che ho delle aspettative molto alte. L’anno scorso è stato un racconto così bello, emozionante, stimolante e ricco che mi auguro un crescendo e cose completamente diverse. I tentativi di replica artistica dell’anno precedente non funzionano.

Se Rudy Zerbi ancora non è stato confermato ad Amici 21 (anche se con ogni probabilità ci sarà) non lo stesso possiamo dire della trasmissione, i cui casting sono già partiti da diverse settimane. Anzi, come già anticipato in questa occasione, la trasmissione dovrebbe partire con un largo anticipo rispetto alle edizioni passate. Sembra infatti che Maria de Filippi abbia scelto di dare il via alle danze già nel mese di settembre. L’edizione 21 di Amici segnerà il ventennale del programma, nato nell’ormai lontano 2001 sotto il nome di “Saranno Famosi”.