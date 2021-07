Amici, partenza anticipata: quando va in onda la nuova edizione

By

Ecco le ultime novità sulla data di messa in onda della nuova edizione del celebre talent show condotto da Maria De Filippi

Grandi novità per il talent show di Canale 5 Amici che, stando ad alcune anticipazioni lanciate dal portale davidemaggio.it, dovrebbe prendere il via tra la seconda e la terza settimana di settembre. Un cambio di data importante che fa sicuramente molto piacere ai fan del programma.

Il popolare programma in quota Mediaset e condotto da Maria De Filippi vedrà quindi il suo inizio con circa due o tre mesi di anticipo rispetto alla consueta programmazione. Insomma, un bel regalo per i telespettatori di Canale 5, che seguono sempre più numerosi il celebre format.

Le rivelazioni del portale web davidemaggio.it non si fermano però qui. Infatti, il sito specializzato in notizie sul mondo della televisione e dello spettacolo, ha rivelato anche la durata della fascia del programma in daytime. Saranno circa 30 i minuti dedicato all’aggiornamento e al recap dei principali avvenimenti avvenuti tra i nuovi protagonisti.

Le notizie che ha fornito il celebre portale non sono infatti trapelate durante la consueta presentazione dei palinsesti fatta da PierSilvio Berlusconi. L’appuntamento con il daytime di Canale 5 è destinato quindi ad arricchirsi anche della fascia quotidiana riguardante Amici.

L’appuntamento daily con la scuola dei talenti di Maria De Filippi si va ad aggiungere alle soap opera Beautiful, Una Vita. Subito dopo, come di consueto l’appuntamento sarà con il dating show Uomini e Donne, Amici, il Grande Fratello, soap turca e quel che resta di Pomeriggio 5.

Tra gli ultimi talenti usciti dalla scuola di Amici, c’è un nome che negli ultimi tempi macina un successo dietro l’altro. Di chi stiamo parlando? Del cantante Sangiovanni. Il suo album uscito il 13 maggio scorso ha già scalato le vette delle classifiche musicali italiane.

L’artista ha raccontato in una recente intervista di sentirsi più maturo dell’età che ha. Una cosa che si deve forse anche al fatto che è cresciuto in fretta, in una città di provincia, e con due fratelli più grandi. Ed è stato proprio questo vivere sempre le loro avventure, che lo ha portato a bruciare le tappe.