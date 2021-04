Rudy Zerbi, fan di Amici sotto casa: “Si fa preoccupante”, cosa succede

Rudy Zerbi è protagonista in questi giorni di una vicenda molto curiosa. Alcuni fan hanno scoperto dove abita il professore di Amici di Maria De Filippi e vanno a omaggiarlo, a modo loro, quasi ogni giorno. Non è la prima volta che succede oggi, infatti, ma spesso Rudy si ritrova con dei veri concerti sotto al balcone e li documenta su Instagram. Ma cosa sta succedendo allora? La vicenda è tanto curiosa quanto incredibile. Almeno un paio di fan hanno scoperto dove abita Rudy Zerbi e si precipitano in macchina sotto al suo balcone tutti i giorni, a qualsiasi ora, per dedicargli delle canzoni. Canzoni scelte non a caso, perché sono i brani degli allievi di Amici 2021.

Quello che va per la maggiore è Sangiovanni, ma qualche sera fa gli hanno cantato anche canzoni di Ibla, che lo ha salutato senza astio né rancore. Stamattina è successo di nuovo, le fan in questione sono andate sotto al balcone dell’abitazione di Zerbi e hanno cantato di nuovo. Erano circa le 11 di mattina, Rudy ha pubblicato un video tra le stories riprendendo l’auto con le due fan che cantavano e ballavano canzoni di Sangiovanni. “La situazione comincia a farsi preoccupante”, ha scritto sul video. Per quanto possa essere preoccupante, Zerbi sembra divertito dalla cosa e per nulla infastidito, anche perché i fan si limitano a sostare sotto al balcone e a cantare. Per il momento.

Inutile dire che da quando non è più un fatto isolato, su Twitter i fan di Amici si sono scatenati nei commenti. C’è chi non approva l’andare sotto casa di qualcuno ripetutamente e chi invece incoraggia le due ragazze, o almeno sembrerebbero due ragazze, a farlo ancora. D’altronde anche Rudy sembra farsi una risata quando accade. Fin quando si limitano a stare ferme in macchina e a cantare le canzoni dei cantanti di Amici, è tutto sotto controllo. Anche la frase di Zerbi sulla situazione preoccupante è ironica, quindi.

Di sicuro le due ragazze non molleranno e nei prossimi giorni continueranno a cantare sotto al balcone di Zerbi. La scelta delle canzoni ricadrà ancora su Sangiovanni? E soprattutto, Rudy incontrerà mai le fan canterine? Potrebbe sorprenderle un giorno e scendere di casa per incontrarle, o chiamarle dal balcone. Tanto ormai che si sia accorto di loro è cosa nota, non resta che incontrarle e ringraziarle… per la compagnia!

Sotto casa di Rudy ci sono queste ragazze che cantano e ballano le canzoni di amici a tutte le ore, mi fanno morir #Amici20 pic.twitter.com/9Age5aWgzI — bambi???? (@nextojortini) April 1, 2021

Muoio ahaha, ogni sera vanno sotto casa di Rudy per cantare le canzoni di #Amici20 ???????? pic.twitter.com/PQexOerIX4 — ???????? (@Gaia123987) March 31, 2021