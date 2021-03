Ibla è stata eliminata nella seconda puntata del Serale di Amici 2021. L’avventura della cantante è giunta al termine quindi sabato 27 marzo, dopo un pomeridiano ricco di colpi di scena. Ibla è entrata nella scuola di Amici grazie a Rudy Zerbi. Quest’ultimo l’ha voluta fortemente, ma nel loro percorso l’insegnante ha capito di non condividere con lei il progetto musicale. Rudy ha iniziato a metterla in discussione, dicendo che stavano andando in due direzioni diverse. Quindi ha deciso di interrompere la loro collaborazione, ma Ibla è stata subito presa nella squadra da Arisa. Quindi è riuscita ad arrivare al Serale, con non pochi ostacoli tutti messi sul suo cammino dallo stesso Zerbi.

Nella seconda puntata Ibla è finita a rischio eliminazione al termine della prima manche. Zerbi e Celentano, che hanno vinto la sfida, hanno nominato lei, Martina e Alessandro. Il ballerino è stato il primo a salvarsi, poi i giudici hanno preferito Martina. Le carte quindi hanno rivelato l’eliminazione di Ibla al Serale 2021. Le telecamere hanno subito inquadrato Enula, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Anche Raffaele però ha pianto, infatti Ibla ha chiesto subito di poterlo abbracciare. Ibla e Raffaele sono amici da molto tempo, quindi da prima che si ritrovassero nella scuola insieme.

Maria De Filippi ha chiesto a Raffaele conferma del fatto che Ibla abbia un carattere forte. Di sicuro insomma non si abbatterà dinanzi a questa eliminazione e continuerà a vivere di musica. Anche Enula avrebbe voluto abbracciarla, ha avuto uno slancio ma probabilmente non c’era tempo. Ibla è rimasta al centro dello studio e ha fatto i suoi ringraziamenti, in cui ha incluso anche Zerbi:

“Volevo ringraziarti, Maria. Volevo ringraziare veramente tutti. Per me questa esperienza è stata un regalo grandissimo. Ringrazio Rudy per avermi portato qua. Ringrazio i ragazzi, li porterò con me per il resto della mia vita e nelle mie canzoni”

Arisa non ha nascosto di essere molto dispiaciuta. Forse non si aspettava Ibla eliminata nella seconda puntata del Serale di Amici 2021, ma il musical di Martina ha avuto la meglio. L’insegnante ha confermato all’ormai ex allieva che crede in lei e nel suo valore. Ha raccontato che per strada la gente la ferma e le dice che Ibla è molto particolare. Un grande affetto del pubblico che adesso la cantante potrà scoprire in prima persona dopo aver, purtroppo, lasciato la scuola.

Su Witty Tv è arrivato il video con le prime parole di Ibla dietro le quinte. Ibla ha detto di essere felicissima della sua esperienza. Ha vissuto Amici come un’esperienza di vita, ha imparato tanto ed è cresciuta tanto. Quindi ha confermato il voler ringraziare Zerbi: “Senza Rudy io oggi non sarei qui”. Ibla è sembrata serena nelle sue prime parole dopo l’eliminazione, ma non è riuscita a nascondere la forte emozione. Aveva gli occhi lucidi, soprattutto quando ha parlato dei suoi compagni di avventura.