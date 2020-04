Rudy Zerbi cade in acqua, sberla del tecnico a un collega in onda (Foto)

By

L’ultimo scherzo di Maria De Filippi a Rudy Zerbi: nella finale di Amici 19 emozioni e… tante risate! Non solo…

Rudy Zerbi è stato la “vittima” dell’ennesimo giochetto di Maria De Filippi. Credevamo che, la volta scorsa, si fosse spinta oltre e invece questa sera si è superata! Cos’è successo? Dopo la prova a domande di Al Bano e Romina Power, Zerbi ha dovuto scontare la propria penitenza e Maria ha pigiato l’ormai famoso bottone… che questa volta ha fatto precipitare il professore in una vasca stracolma d’acqua. In studio, Alessia Marcuzzi, che ha temuto di assistere a una scena come quella dell’Isola dei Famosi con Mercedsz Henger… scena che è rimasta nella storia della Tv (“Alvin, Alvin!”).

Spintone e sberla fra due tecnici durante la diretta di Amici 19

Ma quello che ha colpito di più – oltre all’immersione di Zerbi nella vasca – la sberla (con connessa spinta) data da un tecnico a un collega. Maria De Filippi – che ha prima dedicato una lettera inaspettata ai concorrenti – non pare abbia capito molto. Ci sono stati però dei secondi di silenzio. Un tantino imbarazzanti. Mentre Stash rideva di giusto: per quello che è accaduto fra i due tecnici o per lo scherzo fatto al suo collega?

Cos’è successo fra i due tecnici di Amici? La reazione dei telespettatori su Twitter

I telespettatori di Amici 2020 hanno notato quello che è successo e su Twitter hanno scritto: “Ma lo sberlone rifilato al tecnicno?”; “Ma c’è stato uno che ha picchiato un collaboratore?”; “Ci date il video degli spintoni fra i tecnici?”; “Credo che uno degli attrezzisti verrà messo in quarantena a vita dalla De Filippi”; “Ma lo staff che si scanna là dietro?”. Intanto abbiamo scoperto che Javier non ha perfettamente diviso il suo montepremi con Nicolai…