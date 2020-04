Maria De Filippi, lettera ai concorrenti: lacrime, polemiche e chiarimenti

Emozioni fortissime alla finale di Amici 19: Maria De Filippi usa parole bellissime per tutti i concorrenti

Maria De Filippi ha dedicato una lettera emozionante ai concorrenti della finale di Amici 2020. Con gli occhi colmi di lacrime (ma è riuscita a trattenerle), ha usato delle bellissime parole per Gaia, Giulia, Javier e Nicolai: tutt’e quattro sono rimasti colpiti dalla scelta della conduttrice di ripercorrere insieme il loro percorso televisivo, di aver parlato delle loro vittorie sulle paure e di aver fatto passi da gigante. Una lettera decisamente inaspettata, che ha fatto piangere tutti (anche i giudici non sono rimasti indifferenti, anzi).

Maria De Filippi confessa: Gaia non accettata l’anno scorso, ma Chega l’ha conquistata

La prima ad aver fatto una dedica che ricorderà per sempre è stata Gaia Gozzi, alla quale ha detto che, dopo aver ascoltato la canzone Chega (il significato è stato spiegato largamente), ha capito che fosse pronta per affrontare un percorso come quello di Amici 19: “Io e te ci siamo conosciute due anni fa. Sei venuta a una specie di casting, hai cantato, hai preso il computer e mi hai fatto sentire dei pezzi. Poi mi hai chiesto se eri pronta, che avevi paura di fallire dopo esser venuta da un altro talent. Due anni fa mi è costato tanto dirti che non eri pronta. Quest’estate sei tornata con Chega ed ero felice di dirti che eri pronta. Sei forte, spacchi tutto quando sei sul palco. Canti dei pezzi nei quali credi. Quando finisci di cantare apri gli occhi perché hai paura di aver fatto male, di aver buttato tre anni di lavoro, di non vincere. Tu per me hai vinto perché non conta vincere Amici, ma le proprie paure”.

Giulia Molino, una persona per bene per la De Filippi

Maria De Filippi ha detto invece su Giulia Molino: “Io ti ho vista tanto sul palco e ho capito che tu hai due anime che possono sembrare contrastanti e invece sei semplicemente tu. Canti napoletano, Cocciante ed escono la ‘pancia”, le lacrime, frasi urlate con disperazione e quella sei anche tu; poi quando rappi hai grinta e vuoi difendere i più deboli. Sei onesta, una persona per bene. Quando canti ‘Va tutto bene’ è come se lo dicessi a te stessa”.

Javier e Nicolai alla finale di Amici: la De Filippi chiarisce il loro rapporto

Trattenendo le lacrime (ha spiegato perché ha invece pianto per Jacopo Ottonello), la De Filippi ha voluto parlare di Javier e Nicolai, del loro rapporto burrascoso: “Siete due grandi ballerini, avete due caratteri simili. Siete forti e permalosi. A volte si dimenticano di essere ballerini. Vi ho visti guardarvi in cagnesco per quattro puntate di fila e vi ho visto anche ballare. Javier è orgoglioso e permalosissimo: per un giudizio per te non giusto, sei andato via, e poi sei tornato in studio come un cucciolo. Tu, Nicolai, eri così fiero i primi tempi: ti dicevi che eri il più forte. Poi ti sei isolato e credevi di non aver bisogno degli altri. Da due settimane vi vedo finalmente insieme, applaudite reciprocamente alle vostre esibizioni, pensate di passare le vacanze insieme… Io non so chi vincerà, ma sicuramente avete portato su questo palco la danza. Vincerà la danza con voi”.