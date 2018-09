Rovazzi conquista Albano, il cantante dichiara: “Fabio è un genaccio, andrà lontano”

Albano Carrisi e i complimenti a Fabio Rovazzi: “Fabio è un genaccio”

Rovazzi conquista Albano Carrisi che, intervistato dai microfoni di Pomeriggio 5, oggi ha dichiarato di ammirare molto il cantante di Andiamo a comandare. I due, come molti sanno, hanno avuto modo di lavorare insieme proprio recentemente. Albano, infatti, è uno dei protagonisti di Faccio quello che voglio, il nuovo corto musicale di Fabio Rovazzi (il primo dopo la separazione con Fedez). Quando un inviato di Pomeriggio 5 ha chiesto al cantante di Cellino San Marco di parlare di Fabio lui, alla Mostra del Cinema di Venezia, ha dichiarato: “È un geniaccio, è simpatico. Mi ha colpito fin dal primo momento”.

Albano Carrisi fan di Fabio Rovazzi: “Andrà molto lontano”

Albano Carrisi e Fabio Rovazzi, proprio in questi giorni, hanno avuto modo di incontrarsi al Festival del Cinema di Venezia. Saluti, abbracci e poi via con le foto, così i due hanno inevitabilmente conquistato la scena. Entrambi, infatti, sembrano oggi la perfetta sintesi di come, sempre più spesso, lo scontro e l’incontro generazionale possa comunque convincere e coinvolgere il pubblico. Il talento e la lungimiranza di Rovazzi, inoltre, pare abbia totalmente conquistato Albano che, a tal proposito, ai microfoni di Pomeriggio 5 ha detto: “Fabio mi ha colpito fin dal primo momento, ho capito che ha materia grigia e che la usa. Andrà molto lontano”.

Fabio Rovazzi e Fedez: è davvero la fine di un’amicizia?

La divergenza di vedute che ha portato Fabio Rovazzi e Fedez a prendere le distanze l’uno dall’altro ha, alla fine, condizionato anche il loro rapporto di amicizia. I due, infatti, oggi non sono più inseparabili come un tempo e anche se, in diverse occasioni, Rovazzi ha dichiarato di essere dispiaciuto molto per questo, pare che tra loro non ci sia alcuna speranza di riappacificazione al momento (e l’assenza di Fabio al matrimonio dei Ferragnez non fa altro che confermare questa versione).