Rosy Abate 3 ci sarà? Anticipazioni trama e dichiarazioni degli attori

Anticipazioni terza stagione Rosy Abate: cosa si sa finora?

Rosy Abate 3 si farà? Grandi dubbi sulla nuova stagione dedicata alla Regina di Palermo, che si è resa protagonista di episodi inaspettati nelle ultime puntate. Ci sono già delle prime anticipazioni e cosa ne pensano Giulia Michielini e Vittorio Magazzù della possibilità di recitare ancora fianco a fianco? L’attesa di scoprire la verità sulla terza stagione è tanta (troppa!) e noi vi riveliamo quello che è stato detto finora.

Leonardo al posto di Giulia Michelini? Anticipazioni Rosy Abate 3

Si è parlato a lungo di un’ipotetica terza stagione di Rosy Abate con Leonardo protagonisti e, a Verissimo, Vittorio Magazzù ha confessato che vorrebbe esserci ancora nella fiction ma a una condizione: “Non lo farei. Certo, mi piacerebbe sviluppare ancora il personaggio di Leonardo Abate, ma la chiusura del percorso di Rosy deve essere costruita bene. Se Giulia Michelini non vuole fare la serie, passare subito a Leonardo Abate credo sia una mancanza di rispetto, sia nei suoi confronti che nei confronti degli spettatori. Il passaggio di testimone dovrebbe essere naturale. L’ideale sarebbe continuare un cammino insieme e poi creare questo passaggio. Se un giorno Leonardo dovesse diventare, ad esempio, il principe di Palermo deve diventarlo sulla scia di Rosy”. Ha anche raccontato tanto di sé a Verissimo.

Trama Rosy Abate 3, Giulia Michelini non sarà presente

Giulia Michelini è stata chiara: non vorrà dare un nuovo futuro a Rosy Abate. Durante la sua intervista a Verissimo, ha detto chiaramente che non vorrebbe continuare a vestire i panni della Regina di Palermo perché convinta che non ci possa essere più nulla da raccontare su di lei (ricordiamo che la sua storia ha intrecciato svariate stagioni di Squadra Antimafia). Ecco cos’ha detto: “La terza serie? Io non mi pronuncio sull’argomento, ho già detto come la penso. Per me Rosy è un personaggio che ha un arco conclusivo con questa serie. Per me sì. Una cosa non deve necessariamente continuare all’infinito per essere bella. Voglio lasciare un bel ricordo”.

Nuova vita per Giulia Michelini dopo Rosy Abate

L’attrice ha poi spiegato perché non la vedremo quasi sicuramente nella terza stagione di Rosy Abate: “Uno cresce, le priorità cambiano, forse uno sente anche il bisogno di sperimentare altro. L’idea di cambiare vita inizia a essere qualcosa di concreto. Dire che lascio la recitazione è esagerato. Vorrei ragionare su cosa mi va veramente di fare, perché non sono sicura di voler arrivare alla fine facendo questo lavoro. Se sono stufa di fare Rosy Abate? Stufa no, ma sono un po’ affaticata. Il personaggio, dopo tanti anni, è stato illuminato sotto tutti i punti di vista. Manca che diventi Papa e poi le ha fatte tutte. Diventa complicato cercare altre cose da raccontare”.