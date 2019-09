Giulia Michelini: “Rosy abate, arco concluso”. Gelo in studio a Verissimo. L’attrice mette in dubbio anche il futuro recitativo: “Sento il bisogno di cambiare”

Giulia Michelini, volto della fiction Rosy Abate, si è confessata a Verissimo rilasciando delle dichiarazioni inaspettate. L’attrice ha prima detto a chiare lettere di pensare a un futuro oltre la recitazione (non ha detto che smetterà sicuramente, ma un’idea di dare un taglio o prendersi una lunga pausa dal set c’è), poi ha praticamente chiuso a un’eventuale nuova stagione della fortunata serie tv in onda su Canale 5.

Rosy Abate? “Stufa no, sono affaticata… Dopo tanti anni è difficile trovare cose nuove da raccontare”

“Ma è vero che vuoi cambiare vita?” chiede Silvia Toffanin. “Sì, sento il bisogno di sperimentare altro”, la risposta di Giulia che aggiunge che al momento si tratta di una suggestione che però potrebbe trovare un risvolto reale tra non molto: “C’è l’idea e vorrei che si avvicinasse alla mia concretezza“. La Michelini è pronta a dire addio alla recitazione? “No, però vorrei fare altro”. L’attrice insomma non lascerà le scene a breve ma non esclude l’ipotesi in futuro. Si passa all’argomento fiction. Stufa di fare Rosy Abate? “Stufa no, sono affaticata… Dopo tanti anni è difficile trovare cose nuove da raccontare“. Poi dà il colpo ai tanti affezionati della serie tv: “Per me è un personaggio che ha un arco conclusivo in questa serie.” La dichiarazione non è seguita dal classico applauso in studio; è calato il gelo, un gelo silenzioso come una tomba. Twitter ribolle.

Twitter in subbuglio, Silvia Toffanin apprezza la spontaneità di Giulia

Le dichiarazioni su Twitter sono state commentatissime. Molti telespettatori hanno colto nelle frasi dell’attrice una chiusura per un’eventuale nuova stagione della fiction. L’intervista di Giulia Michelini è stata assai apprezzata anche da Silvia Toffanin che ha riscontrato una spontaneità e una dolcezza inusitata.