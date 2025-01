Rossella Erra, la lettera a Mariotto letta da Balivo: la reazione di lui

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 tra gli ospiti c’è stata anche Rossella Erra, tribuna del popolo a Ballando Con Le Stelle. Quest’ultima ha letto in diretta una lettera scritta per un altro grande protagonista del dancing show condotto da Milly Carlucci, il giudice Guillermo Mariotto, a sua volta presente in studio da Caterina Balivo. Scopriamo quale è stata la reazione del collega.

La lettera di Rossella Erra a Guillermo Mariotto

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. La prima parte della puntata è stata incentrata sulle grandi rivalità della tv. Tra queste si è parlato anche di quella tra Rossella Erra, tribuna del popolo di Ballando Con Le Stelle, ed il giudice Guillermo Mariotto. I due, difatti, hanno battibeccato più volte nel corso del programma. Erra ha sorpreso tutti scrivendo una lettera indirizzata proprio al giurato. Caterina Balivo l’ha invitata a leggerla in diretta proprio davanti al suo destinatario. Rossella ha tuttavia sottolineato come si trattasse di un riassunto, in quanto in origine era lunga ben tre pagine, e come questa fosse stata scritta mentre Ballando Con Le Stelle era ancora in onda. Nella lettera, difatti, c’è un riferimento a quanto avvenuto in una delle puntate.

Le parole della tribuna del popolo hanno commosso Guillermo Mariotto, il quale non si aspettava un gesto del genere da parte sua. Rosella ha difatti scritto che, nonostante tra loro non ci sia mai stata simpatia, era preoccupata per lui in quanto lo vedeva cambiato. Addirittura Erra ha affermato di volere bene al giurato di Ballando Con Le Stelle e che lui, come il resto del cast del programma, sono per lei una seconda famiglia. Infine ha paragonato il loro rapporto a quello di due fratelli che litigano.

Di seguito la lettera di Rossella Erra a Guillermo Mariotto:

Ciao Guillermito. Sarai sicuramente sorpreso di ricevere una lettera dalla tua nemica amatissima ma anche se noi siamo come cane e gatto io ti voglio bene e sono preoccupata per te perché da un po’ di tempo non sei più lo stesso. Da quando ci siamo conosciuti hai fatto un po’ di battute cattivelle sul mio modo di essere, sulla mia fisicità, tanto che sabato sera mi hai detto “sembri l’incredibile Hulk, anzi Hulkessa” proprio nel filmato quando ero vestita di verde. Però sei fortunato perché tutti voi di Ballando siete una seconda famiglia per me e forse io e te siamo un po’ due fratelli che litigano.

In seguito alla lettera di Rossella i due si sono abbracciati e sembrerebbe che il loro rapporto sia ormai d’affetto. Guillermo ha poi sottolineato come anche con Sara Di Vaira ci sia stata in passato una rivalità, poi risolta per caso un giorno nei corridoi dove sono scoppiati a ridere insieme.