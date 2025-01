Incontro Rai Magalli-Volpe: stoccata di Balivo. Lui replica su Parisi

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 c’è stato il primo incontro in Rai tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe dopo ben otto anni. I due avevano già avuto modo di rivedersi qualche mese fa in un’ospitata a Verissimo, mettendo da parte l’acredine tra loro. La conduttrice Caterina Balivo, nel presentare i propri ospiti, ha lanciato una frecciatina non troppo velata probabilmente nei loro confronti o dell’emettente rivale. Poco dopo Magalli ha parlato nuovamente anche di Heather Parisi, facendo una puntualizzazione. Scopriamo meglio che cosa è stato detto.

Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe: primo incontro in Rai

Come di consueto questo pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Per la prima volta dopo otto anni, c’è stato l’incontro in Rai tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. Il rapporto tra i due si era interrotto in seguito ad alcune parole pronunciate da Magalli nei confronti della collega. Dall’accaduto i due non si erano più incontrati fino all’ospitata a Verissimo avvenuta qualche mese fa dove si sono rivisti per la prima volta. In quell’occasione hanno avuto modo di chiarire e mettere da parte le vecchie acredini.

Oggi Magalli e Volpe si sono rincontrati nuovamente, per la prima volta in Rai dopo otto anni. Caterina Balivo ha più volte sottolineato proprio questo, sembrando lanciare una stoccata nei confronti dei suoi ospiti. La conduttrice ha difatti ripetuto “Per la prima volta in Rai” ponendo l’accento sulla parola Rai ed evidenziando come sia Giancarlo che Adriana fossero due personaggi lanciati dalla Rai. Che Caterina abbia quindi voluto velatamente rimproverare i due per essere andati prima in Mediaset nello studio di Silvia Toffanin? Sicuramente la sua puntualizzazione non è passata inosservata.

Giancarlo Magalli torna a parlare di Heather Parisi

Poco dopo Magalli ha fatto una precisazione in merito a Heather Parisi. In un’altra puntata de La Volta Buona aveva difatti affermato come la ballerina e showgirl avesse un carattere difficile, scatenando la replica della diretta interessata. Giancarlo ha quindi sottolineato a Balivo come li abbia fatti litigare, portando la conduttrice a discolparsi immediatamente. Quest’ultima, difatti, gli ha fatto notare come la reazione piccata di Parisi sia stata dovuta esclusivamente alle sue parole. Magalli ha poi spiegato di aver anche elogiato Heather per le sue capacità come ballerina e che era stata sottolineata solo una parte del suo discorso.