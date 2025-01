Parisi-Cuccarini. Da Balivo tutti schierati per una: c’entra il carattere

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è parlato della storica rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Caterina Balivo ha chiesto agli ospiti in studio, i ballerini Manuel Franjo, Garrison Rochelle, Carmen Russo e del conduttore Giancarlo Magalli, chi preferissero tra le due. La risposta è stata sempre un po’ la stessa, così come il motivo fornito: il carattere di una delle due!

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, talk show condotto da Caterina Balivo. Uno degli argomenti affrontati oggi è stato quello relativo alla rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. In studio sono stati invitati alcuni ospiti che hanno avuto modo di lavorare con entrambe, nello specifico il ballerino di Fantastico Manuel Franjo, la ballerina Carmen Russo, il coreografo Garrison Rochelle ed il presentatore ed autore televisivo Giancarlo Magalli. La conduttrice non ha potuto fare a meno di domandare loro chi preferissero tra le due.

La risposta è stata sempre più o meno la stessa. Sebbene tutti non abbiano discusso le capacità di entrambe, hanno mostrato una preferenza nei confronti di Lorella Cuccarini. Il motivo fornito è stato sempre il medesimo, ovvero il carattere. Manuel Franjo ha difatti affermato che tra le due vorrebbe lavorare nuovamente con Lorella spiegando come con Heather non andasse troppo d’accordo. Anche Giancarlo Magalli, nel parlare di Parisi, ha sottolineato come avesse un carattere complicato.

Queste le sue parole precise a riguardo:

Io ci ho lavorato con Heather, prendo anche una pensione sociale per questo. Mi danno dei soldi di un rimborso proprio dell’INPS per aver lavorato un anno con Heather perché è dura lavorare con Heather. Lei c’ha un carattere…

Alla richiesta di spiegazioni da parte di Caterina Balivo, Magalli ha anche rincarato la dose evidenziato come avesse un brutto carattere.

Questo quanto affermato:

Ha un brutto carattere. Nelle relazioni, si. Come ho già detto più di una volta ci sono sicuramente persone più facili di lei, con un carattere migliore, ma non ci sono molte persone che ballano meglio di lei.

Nessun dubbio quindi sulle capacità da ballerina di Parisi.

Anche Garrison ha optato per Cuccarini, affermando come abbia una marcia in più perché canta, balla, recita, essendo quindi una showgirl completa. Più neutrale, invece, si è mostrata Carmen Russo.

Nel corso del talk, Caterina Balivo si è anche abbandonata ad un commento un po’ pungente nei confronti di Heather Parisi.

Quando Manuel ha affermato di voler lavorare nuovamente con Lorella, Caterina ha difatti sottolineato:

Lorella continua a lavorare e Heather no, per questo lo dici?

Durante il talk si è citata poi anche un’altra grande showgirl italiana, ovvero Raffaella Carrà.