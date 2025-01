Jacqueline torna a Roma col figlio, Heather Parisi posta la sua dieta

Ultimo non è tornato in Italia da solo. Inizialmente si è creduto che il cantante fosse partito da New York, in cui vi è rimasto per mesi e dove è nato il suo primo figlio Enea, senza la compagna Jacqueline Luna di Giacomo e senza il bebè. Invece è atterrato a Fiumicino con il piccino e la sua dolce metà, come rivelato da Chi Magazine che ha immortalato con alcuni scatti la famiglia al rientro a Roma. Dunque, dopo aver trascorso buona parte della gravidanza in America e dopo aver partorito nella ‘Grande Mela’, anche la neo mamma è tornata nella Capitale. Non prima di aver scritto un post pieno di stima e affetto alla suocera, Anna Sanseverino, descritta come un “punto di riferimento” senza cui non sarebbe riuscita ad “affrontare le prime paure e notti insonni” dopo la nascita di Enea.

Jacqueline Luna di Giacomo rientra a Roma, Heather Parisi posta la sua dieta

“Spero di essere per Enea la madre favolosa che sei tu”, ha sottolineato Jacqueline rivolgendosi alla mamma del compagno Ultimo. Invece nessuna menzione a sua madre, Heather Parisi, con la quale ha rapporti complessi. In passato ha dichiarato che con la coreografa statunitense sono saltati tutti i ponti comunicativi. Sembra che, a oggi, non ci sia stata una ricucitura. Da quando è nato Enea, pubblicamente la Parisi non ha mai fatto alcun accenno al nipotino. Non si sa nemmeno se abbia fatto tappa a New York per dargli il benvenuto. Sembra di no, ma non c’è certezza.

Detto questo, nelle scorse ore Heather ha pubblicato il primo post del 2025 sul suo profilo Instagram. Chi sperava che dedicasse un pensiero alla figlia e al nipote nato nelle scorse settimane è rimasto deluso. La danzatrice ha ricordato che tra 12 giorni compirà 65 anni, spiegando in che modo cerca di mantenere uno stile di vita sano. Così ha raccontato che segue alcune regole come ad esempio dormire almeno otto ore, avere rispetto del proprio corpo e ascoltarlo, oltre a non usare farmaci se non per casi per cui è strettamente necessario.

E ancora: “Fare esercizio, anche con le padelle in cucina o facendo i letti, e camminare. Adoro stare al sole. Mangio tanta verdura, frutta, carne rossa e uova, e bevo latte crudo e non mi interessa se “certi” dicono che non fa bene. L’importante è non esagerare e avere una dieta equilibrata”. La Parisi è poi tornata a rivendicare alcune sue controverse opinioni: “Sono stata criticata per aver difeso il diritto a scegliere sulla mia salute. Da quando in quando, uno sconosciuto decide la salute del prossimo? Siccome io rifiuto il sistema, gli esperti dicono che non sono in grado di decidere della mia salute, del mio benessere e della mia vita. Ma non può essere così. La salute è responsabilità di ciascuno di noi e appartiene solo a noi”.