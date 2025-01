Jacqueline Di Giacomo: ”La mamma di Ultimo il mio punto di riferimento”

La nascita del primo figlio è il momento più delicato nella vita di una giovane mamma e spesso, l’arrivo di un neonato riesce ad addolcire tutti i cuori. Spesso, ma non sempre. Nelle sue ultime stories di Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo ha confermato la totale assenza di sua mamma Heather Parisi in questo bellissimo e complicatissimo momento della sua vita. Con un messaggio dolcissimo ad Anna, la mamma di Ultimo, Jacqueline fa sapere che senza di lei non sarebbe riuscita ad affrontare tutto.

Ancora fresco di jet-lag, Ultimo è tornato ieri in Italia, ma senza Jacqueline e il piccolo Enea. Il cantautore romano è atterrato ieri a Fiumicino e ad attenderlo c’erano decine di fan per dargli il bentornato a casa. Per Enea è ancora troppo presto per viaggiare: il piccolo di casa Moricone è nato il 30 Novembre e per lui non è arrivato ancora il momento di affrontare un volo così lungo. Ma sia lui che la mamma Jacqueline sono in ottime mani: la suocera Anna, la mamma di Nicolò è il punto di riferimento della figlia di Heather Parisi. Heather che pare ufficialmente scomparsa dalla vita della figlia, da come si legge nelle parole di Jacqueline.

Jacqueline tira una frecciata ad Heather Parisi: il post su Instagram per la mamma di Ultimo

Per abituarsi alla distanza dal compagno, Jacqueline Luna Di Giacomo si è lasciata trasportare dalla nostalgia e dalla malinconia. Ha affidato a una storia Instagram una riflessione sui suoi primi momenti come neo mamma. In ogni momento di difficoltà con lei c’era mamma Anna, ora diventata Nonna Anna. La mamma di Nicolò è stata al suo fianco durante le prime notti insonni e per ogni sua paura, tutti quei momenti di fragilità che accompagnano l’arrivo di un neonato per una giovane mamma alle prime armi.

Anna è il punto di riferimento di Jacqueline, la sua spalla in questo viaggio chiamato maternità. E Heather Parisi? Totalmente sparita, dalle parole della figlia si capisce come neanche nei primi attimi di vita del piccolo Enea, la showgirl americana sia stata presente. E Jacqueline forse ormai si è totalmente rassegnata all’idea, per fortuna ha trovato in Anna la mamma di cui aveva bisogno e la nonna perfetta per Enea. Vi lasciamo qua sotto la storia postata da Jacqueline in cui tira una frecciata a Heather.