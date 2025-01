Ultimo in Italia, Jacqueline e il figlio no: i motivi e il video del rientro

Dopo mesi trascorsi a New York, Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, è rientrato in Italia nelle scorse ore. Lo ha reso noto lui stesso attraverso un video divulgato su Instagram in cui lo si vede sbarcare in aeroporto, a Fiumicino, e venire travolto da un’ondata di fan. Con diversi suoi sostenitori in visibilio si è fermato per scattare delle foto e firmare autografi. A non aver fatto ritorno nel Bel Paese sono invece stati il figlio e la compagna del cantante, Enea e Jacqueline Luna di Giacomo. Il piccolo e la figlia di Heather Parisi sono infatti rimasti nella ‘Grande Mela’.

In Italia, al momento, non c’è alcun cantante emergente che ha creato un seguito paragonabile a quello di Ultimo. Della sua generazione è il solo che riesce ad affrontare tour con più date in cui riesce a riempire gli stadi. Un fenomeno per ora inarrivabile per chiunque della sua età. A certificare il suo enorme successo anche il fatto che ogni volta che si trova in Italia e mette fuori la testa di casa viene letteralmente travolto dalle migliaia di fan che lo amano. Come si diceva, l’ultima prova è arrivata poche ore fa. Quando il suo aereo è atterrato, una folla festante lo ha sommerso.

Perché Ultimo è rientrato mentre la compagna Jacqueline e il figlio Enea sono rimasti negli Usa? Non ci sono notizie ufficiali a tal riguardo, ma tutto fa pensare che l’artista romano abbia deciso di tornare a Roma per dedicarsi a faccende professionali. Quasi certamente, risolti gli impegni lavorativi, si rimetterà su un aereo per raggiungere Jacqueline e il piccolo Enea a New York. Il bimbo è nato poco meno di un mese e mezzo fa e, giustamente, i genitori hanno preferito non fargli fare un volo transoceanico. Ecco spiegato il motivo del rientro in Italia in solitaria del musicista.

La carriera di Ultimo procede speditissima. Pochi giorni fa, il cantante ha reso noto che con ben 7 mesi di anticipo l’intero tour negli stadi del 2025 ha fatto registrare il tutto esaurito. Numeri incredibili. Niccolò ha anche fatto sapere che sta lavorando al suo primo disco live completo del tour di cui è stato protagonista nel 2024. L’idea è far uscire l’album prima dell’inizio del nuovo tour. Il rientro in Italia è probabile che sia stato pensato proprio per questo lavoro e per programmare i concerti dei prossimi mesi.