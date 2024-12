Ultimo e Jacqueline: la decisione di lei (dopo il parto) divide il web

Che dire di questa meravigliosa coppia formata dal cantante Ultimo e da Jacqueline Luna di Giacomo? Sono diventati genitori da due settimane e si amano follemente. Ma c’è di più! Infatti il cantante e la figlia di Heather Parisi sono estremamente riservati. Siamo abituati ormai all’esposizione mediatica continua. Vip nostrani e influencer varie si riprendono sui social a poche ore dal parto. I loro pargoletti appena nati diventato, da subito, oggetto d’esposizione mediatica. Mentre, in questo caso, assistiamo ad un’inversione di rotta. Ultimo ha postato l’impronta dei piedini per annunciare la nascita del piccolo Enea. Poi gli ha dedicato una dolcissima canzone. Ma lì si ferma.

Lo stesso discorso vale per Jacqueline Luna Di Giacomo che, dal momento del parto, non si è più mostrata sui social. Sono giorni importantissimi quelli subito dopo il parto. Si deve trovare un nuovo equilibrio. Bisogna imparare a gestire la nuova routine creata dall’arrivo del bebè. Sono momenti delicati ed è sinceramente bello viverli intensamente. Senza l’invadenza dei social. Senza esporsi esageratamente. Il rischio di creare realtà fittizie è molto facile. Chiara Nasti a pochi minuti dal parto fu criticata perché aveva la piega ai capelli e rasentava la perfezione estetica. Abbiamo imparato a conoscere la figlia di Heather Parisi in questi mesi. Lei non avrebbe sicuramente la piega perfetta e si mostrerebbe in maniere onesta. Ma perché sentirsi obbligate a farlo?

Ultimo e Jacqueline: genitori d’altri tempi

E’ giusto avere la libertà di scegliere di non mostrarsi. E’ giusto che Ultimo e la compagna possano proteggere se stessi e il loro piccolo in questi momenti. Ciò non vuol dire che non si mostreranno mai in futuro. Sarà una loro libera scelta se farlo o meno. Così come adesso hanno scelto di non farlo. Noi li apprezziamo per questo. In un’epoca in cui le gravidanze sembrano fioccare con lo scopo di fare hype sui social loro sono l’eccezione che ci piace.

Persino Chiara Ferragni e Fedez hanno limitato la visibilità dei loro bambini. Non certo per una ragione morale. Si tratta infatti di una strategia imposta dai legali di entrambi dopo la separazione. Molto probabile che, una volta definito il divorzio, i due torneranno ad esporre i bambini sui propri social. Ricordiamo che per Leone e Vittoria era persino nata una fan page su Instagram. Ecco, tutto ciò ci sembra davvero esagerato. In un mondo di influencer proviamo ad essere come Ultimo e Jacqueline!