Rossella Erra, insulti letti in diretta: “Palla di lardo”. Balivo attonita

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è parlato a lungo delle diete, in particolare quella chetogenica. Tra gli ospiti in studio c’è stata anche Rossella Erra, tribuna del popolo di Ballando Con Le Stelle, che ha annunciato di aver perso ben 14 kg da quando ha iniziato la dieta. Proprio in merito al suo peso, l’opinionista ha rivelato di aver ricevuto diversi insulti sui social. Alcuni di questi sono stati letti in diretta nel corso della puntata, scatenando una reazione immediata da parte della conduttrice Caterina Balivo.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. La prima parte è stata dedicata all’argomento delle diete. Tra gli ospiti presenti in studio c’era anche la tribuna del popolo di Ballando Con Le Stelle Rossella Erra. Quest’ultima ha parlato di come nell’ultimo periodo, a seguito di una dieta, sia riuscita a perdere 14 kg. Ha tuttavia rivelato di come alcune persone sui social continuino ad offenderla proprio in merito al suo peso. Dopo aver recuperato il proprio telefono, Rossella ha letto in diretta alcuni di questi insulti ricevuti.

Nello specifico alcuni utenti si sono riferiti a lei definendola: “A chiattona[…]”, “Rossella, brutta persona! Sei solo una grande palla di lardo”, “Che brutta bombolona mortadella”. E ancora “Nessun vestito sta bene a Rossella, si rassegni, è chiatta!“. Nel sentire i messaggi inviati ad Erra da parte degli hater, Caterina Balivo è rimasta attonita. La conduttrice ha quindi invitato la tribuna del popolo di Ballando Con Le Stelle a leggere anche i nomi delle persone che glieli avevano mandati. Rossella si è tuttavia rifiutata di farlo per questioni di privacy e per evitare eventuali denunce.

Anche un altro ospite presente lì in studio, Marione, ha rivelato di aver ricevuto a propria volta dei messaggi offensivi a causa del suo aspetto fisico. Rossella Erra ha addirittura rivelato che un utente nello specifico tende a scriverle di continuo scrivendole frasi offensive. La conduttrice, nel sentire le loro rivelazioni, è rimasta senza parole. Marione ha poi spiegato come parole del genere possano ferire e come sia importante combattere i leoni da tastiera.