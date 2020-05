Rossella Brescia lacrime a singhiozzi, c’è pure la Pausini: video This is Us

This is Us, Rossella Brescia piange a singhiozzi: il video pubblicato da Luciano Cannito

Rossella Brescia è una di noi, diciamolo forte e chiaro. A chi non è mai capitato di commuoversi per una serie televisiva? Non importa che sia Stranger Things, Élite, Unorthodox, Euphoria e chi più ne ha più ne metta, le lacrime per una serie le abbiamo versate tutti. Qualcuno più degli altri, e magari anche a singhiozzi. E no, non fate i duri: sono storie che indirettamente possono parlare di noi e che possono colpirci per qualsiasi motivo, quindi non nascondiamoci e ammettiamo che piangere davanti a una serie televisiva non è un reato. E non è da adolescenti poco cresciuti. Ne sa qualcosa proprio la Brescia che su Instagram ha postato un video che le ha fatto qualcuno mentre guardava la bellissima This is Us, serie che non ha bisogno certo di presentazioni e che se non conoscete vi consigliamo assolutamente di recuperare.

Rossella Brescia e This is Us: “Stupenda”

Il filmato è quello che segue e vede Rossella piangere a singhiozzi per una delle scene più belle della serie, commentandola tra l’altro con delle parole chiare: “This is Us non potete non vederla, serie tv stupenda”. Luciano Cannito, reduce da una stagione di Amici non proprio facile, l’ha bonariamente presa in giro proprio facendole questo video ma consigliamo anche a lui di mettersi seduto comodo sul divano e guardarsi This is Us: è una storia ricchissima di colpi di scena, interpretata egregiamente e che affronta con sensibilità e profondità i problemi attuali più complessi.

Il commento di Laura Pausini: “Cambia la vita”

A commentare le lacrime di Rossella Brescia è stata anche Laura Pausini proprio sotto al video pubblicato dalla ballerina; inutile dirvi che la cantante ha confermato le emozioni che si provano con This is Us: “Sono anni che rompo le scatole a tutti perché va vista! Cambia la vita”. Siete stati avvisati insomma. Non ci resta che augurarvi buona visione!