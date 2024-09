Rosalinda, Zenga sulla figlia: “La visita? Mangia come un bisonte”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori della piccola Camilla. La coppia, nata al Grande Fratello Vip, si sta godendo i primi giorni con la figlia, che ha coronato il loro amore. Ed ecco che in queste ore Zenga svela un particolare dettaglio sulla visita che oggi Rosalinda e Camilla hanno dovuto fare. In questo modo, l’ex gieffino tiene aggiornati i loro fan, che sono davvero tanti e tutti felici di vedere questa coppia, così genuina e lontana dagli inutili gossip, con la prima figlia.

Quando la Cannavò e Zenga hanno annunciato la gravidanza hanno fatto una graditissima sorpresa al pubblico che da sempre che li supporta, oltre che ai loro cari ovviamente. Quando poi i due ex gieffini hanno condiviso l’annuncio della nascita della figlia Camilla hanno mandato in tilt i loro fan, curiosi di conoscere la piccola. Oggi Andrea Zenga ha fatto sapere a questo pubblico che è stata giornata di visita. Inizialmente, ha condiviso una foto che ritrae Rosalinda che allatta la figlia.

Dopo di che, ha rivelato ai fan com’è andata: “La sintesi della visita è che Camilla mangia come un bisonte”. L’ironica affermazione di Zenga, apprezzato dai fan anche per la sua simpatia, è accompagnata da una serie di emoticon che ride. Così, Andrea ha fatto sapere ai fan che la primogenita Camilla mangia davvero tanto. Di sicuro nei prossimi giorni arriveranno altri aggiornamenti sulla nuova vita da genitori dei due ex concorrenti del GF Vip.

Solo qualche giorno fa, Zenga ha svelato ai fan com’è stato il primo incontro tra la figlia e il loro cane Chinu. Ciò è avvenuto quando la coppia è tornata a casa dall’ospedale, dopo il parto. Fa parte della famiglia anche il loro carlino nero, Chinu, il quale appare spesso tra i contenuti condivisi dai due ex gieffini. Andrea ci tiene a non far provare a Chinu gelosia e sembra che ciò non stia accadendo. Infatti, Zenga ha assicurato che la prima notte è andata bene, tanto che il cucciolo ha dormito a fianco alla culla.

Ogni volta che la piccola Camilla si muove, il cagnolino si allerta. Inoltre, quando Rosalinda allatta la figlia, Chinu si siede sempre al loro fianco. Zenga spera che la situazione resti questa, ma aggiunge il cagnolino, chiaramente, “sembra un po’ confuso”. Sul suo profilo Instagram, Andrea continua a tenere al centro dell’attenzione anche Chinu, proprio come faceva prima della nascita della sua primogenita, in modo da renderlo sempre partecipe della loro vita quotidiana.