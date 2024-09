Fiocco rosa in casa Zenga-Cannavò: è nata Camilla! L’annuncio

Pochi minuti fa Andrea Zenga ha annunciato a tutti i suoi followers di Instagram di essere diventato papà: è infatti nata la sua primogenita, frutto della relazione con Rosalinda Cannavò. Oggi, sabato 7 settembre, i due sono infatti finalmente diventati genitori di una bellissima bambina di nome Camilla.

Benvenuta Camilla: il tenero annuncio social

Dopo aver fatto preoccupare i fans con un’assenza dai loro rispettivi profili social durata un bel po’ di ore, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono ricomparsi con una splendida notizia. Nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 7 settembre, è infatti venuta al mondo la loro piccola Camilla.

Erano ormai giorni che la neo-mamma sembrava essere sempre a un passo dalla rottura delle acque e oggi è finalmente arrivato il momento fatidico. Ora i due neo-genitori possono finalmente stringere tra le braccia il frutto del loro grande amore: momenti che rimarranno per sempre impressi nella loro mente.

“Benvenuta al mondo Camilla. Spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili”, è stata la breve e dolce didascalia scelta dai due neo-genitori per dare il lieto annuncio ai loro fans. La piccola Camilla, così come Rosalinda, sta benissimo e, come riportato anche nel post annuncio, pesa 3,8 kg.

Naturalmente, sotto al post non sono mancate le reazioni dei loro followers e infiniti messaggi di auguri sia da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che non. Tra i tanti, spicca quello del neo-nonno, Walter Zenga, ex calciatore e allenatore. Insomma, la famiglia Zenga-Cannavò non potrebbe essere più felice di così e i due neo-genitori si apprestano a vivere il viaggio più emozionante della loro vita.

La storia d’amore di Rosalinda e Andrea

Andrea e Rosalinda si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello e da quel momento in poi non si sono più lasciati. I due stanno insieme da più di tre anni ormai e adesso sono anche diventati genitori di una bellissima bambina, coronando un sogno che hanno condiviso sin da subito.

Come anticipato, la loro relazione è nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, quando Rosalinda era ancora fidanzata con un ragazzo di nome Giuliano e che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo. La loro relazione durava da circa dieci anni ma quando Rosalinda si rese conto di provare dei sentimenti che andavano ben oltre la semplice amicizia per Andrea, preferì troncare con lo storico compagno.

Il rapporto tra Andrea e Rosalinda apparve sin dagli inizi del tutto naturale, come affermato anche dallo stesso Zenga nel corso di un’intervista a Verissimo.