Rosalinda Cannavò è tornata a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 24 settembre, per presentare il suo libro autobiografico dal titolo Il riflesso di me. Un libro nel quale l’attrice ripercorre alcuni dei momenti più drammatici della sua vita che l’hanno portata a soffrire di anoressia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip era arrivata a pesare 32 chili, a fare abuso di medicine e a pensare continuamente al suicidio.

Una profonda sofferenza scaturita da alcune scelte che Rosalinda Cannavò ha compiuto per affermassi come attrice, prima fra tutte il suo cambio di nome con quello di Adua Del Vesco. A Silvia Toffanin ha raccontato:

“Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell’anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi. Credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare. Oltre al cambio nome sono cambiata interiormente: ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero io, questo mi logorava dentro”

Tra le persone con cui Rosalinda Cannavò si è interfacciata in questo tortuoso percorso c’è stato anche lo sceneggiatore Teodosio Losito scomparso quattro anni fa e per il quale c’è un processo in corso.

“È stato un evento molto duro che mi ha svegliato da un incubo. Ho capito che dovevo allontanarmi da quel mondo che mi stava distruggendo come ha fatto con lui. Dopo la sua morte ho fatto un viaggio a Lourdes per ritrovare la fede che avevo perso nel corso degli anni. Oggi sento Teodosio molto vicino. Ovunque sia, lo penso ogni giorno spero che la giustizia faccia il suo corso”

Alla fine dell’intervista a Verissimo Rosalinda Cannavò ha confermato:

“Adua non esiste più, è solo un ricordo. Finalmente è finto quest’incubo. Oggi non permetto più a nessuno di approfittarsi di me”

La rinascita al Grande Fratello Vip

Gran parte del merito del cambiamento di Rosalinda Cannavò va dato al Grande Fratello Vip. L’attrice ha preso parte alla quinta edizione del reality show, quella vinta da Tommaso Zorzi. Entrata come Adua Del Vesco, la giovane ha poi svelato nella Casa più spiata d’Italia segreti e retroscena del suo percorso nel mondo dello showbiz. Come i finti fidanzamenti con Massimiliano Morra e Gabriel Garko e la lotta contro l’anoressia.

Proprio all’interno della trasmissione condotta da Alfonso Signorini Rosalinda ha deciso di togliersi di dosso il nome d’arte di Adua Del Vesco ed usare il cognome Cannavò. Una vera e propria rinascita anche nella carriera. Dopo il grande successo nelle fiction Mediaset la siciliana non riusciva più a trovare lavoro e così ha iniziato a fare la cameriera a Milano. In seguito alla partecipazione al GF Vip ha preso parte a numerosi progetti ed è stata scelta da Carlo Conti per Tale e Quale Show.

Senza dimenticare l’amore: nel bunker di Cinecittà Rosalinda Cannavò si è innamorata di Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere di calcio Walter, con il quale oggi convive a Milano. La coppia sogna un futuro insieme fatto di matrimonio e figli.