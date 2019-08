Rosa Perrotta si sfoga: “Abbiate tatto quando parlate ad una madre”

Rosa Perrotta risponde alle critiche e si sfoga: “Dovete avere più delicatezza quando vi rivolgete ad una madre”

Con la nascita di Domenico, Rosa Perrotta è finita proprio sulle bocche di tutti. I suoi profili social sembrano essere sotto attacco dato che tutti sono curiosi di come si sia trasformata la sua vita da quando è diventata madre. In effetti, la quotidianità di Rosa è letteralmente cambiata. Se prima passava le giornate tra selfie, viaggi, abiti e varie sponsorizzazioni per il suo lavoro di influencer ora si divide tra pappe e pannolini. E lei stessa non nasconde di esserne molto felice. La Perrotta infatti sprizza di gioia, come è giusto che sia, da quando il piccolo Dodo è nato e la famiglia Tartaglione si è ingrandita. Purtroppo però l’ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi giorni è stata presa di mira e ricoperta di critiche per vari motivi. E oggi, molto probabilmente si è raggiunto il limite visto che Rosa stessa ha voluto sfogarsi e rispondere a chi le invia messaggi poco carini.

“Non c’è bisogno di arrabbiarsi”, le parole di Rosa Perrotta

Stamattina la Perrotta ha raccontato alle sue ragazze che il piccolo Domenico dorme insieme a lei nel lettone ed ha preso il posto di Pietro che, invece, passa le notti in un altro letto. “Dodo ha spodestato Pietro. Lui è il re del mio lettone e il papà è stato mandato a dormire in un altro letto perché ho paura che me lo schiacci. Pietro purtroppo non è molto attento, soprattutto di notte, è abbastanza animalesco nei suoi movimenti. Dodo quindi ora dorme nel mio letto anche se fra poco lo metteremo nella sua culletta” ha spiegato Rosa. La modella napoletana, però, deve essersene pentita subito di aver detto ciò perché dopo qualche ora ha pubblicato delle stories dove ha chiesto a chi la segue di essere più gentile: “Mi sono arrivati un sacco di messaggi da parte delle mamme che mi hanno detto che è sbagliato far dormire Dodo nel mio letto. Ragazze, se lo faccio dormire nel mio letto è perché io lo voglio vicino non perché sono vittima delle sue abitudini. Sono convinta che ogni madre sia libera di vivere la maternità e soprattutto questi primi istanti con il proprio figlio come vuole e meglio crede. I consigli vanno bene ma bisogna sempre usare delicatezza e tatto quando si parla ad una mamma e non c’è bisogno di arrabbiarsi. La verità assoluta non è una”.

Rosa Perrotta tra dediche a Dodo e temutissimi incontri

Dopo essere tornata a casa insieme al piccolo Domenico, Rosa Perrotta sta piano piano riprendendo in mano le redini della sua vita. Con lei c’è il suo compagno Pietro Tartaglione che l’affianca in ogni cosa. E tra bellissimi messaggi dedicati al suo piccolino, tra cui l’ultimo che ha fatto emozionare i suoi tanti fan, l’ex tronista ha avuto anche un temutissimo incontro con la bilancia. Quanti chili avrà preso con l’arrivo di Dodo? Chi lo sa, ma come lei stessa ha dichiarato: “Comunque sia, ne è valsa la pena!”.