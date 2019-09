Rosa Perrotta, retroscena prima del red carpet: cosa è accaduto con Dodo

Rosa Perrotta ha sfilato sul red carpet a Venezia con Pietro. Oggi però ha svelato che cosa ha fatto poco prima dell’evento

Ieri, Rosa Perrotta e il suo compagno Pietro Tartaglione hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. I due sono apparsi luminosi più che mai e Rosa, che da poco è diventata madre, ha sfoggiato una forma a dir poco perfetta. Il web li ha riempiti di complimenti con dei commenti ricchi d’affetto. Qualcuno però si è chiesto per quale motivo fossero lì. Quest’anno le cose, infatti, sembrano essere un po’ cambiate. Negli anni passati sul celebre tappeto rosso veneziano abbiamo visto sfilare grandi celebrità tra attrici, attori e modelle super famose. Per questo 2019, invece, in laguna sono sbarcati anche gli influencer, o personaggi che hanno preso parte a programmi televisivi come Uomini e Donne o Temptation Island. Per questo motivo abbiamo visto anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Giulia De Lellis e Iannone, Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione e via dicendo.

Rosa Perrotta, risponde ai commenti delle sue follower e fa una rivelazione

Oggi la bella modella napoletana ha pubblicato altre foto che le sono state scattate sul red carpet. In più, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rispondere ad una delle domande che le sue follower le hanno posto: “Emozionante e magico. A chi mi scrive ‘Rosa svelaci come si fa’, rispondo: ho allattato Dodo un attimo prima di sfilare, sono andata con le occhiaie evidenti anche sotto il make-up, con un abito scollato nonostante il seno non sia più quello di un mese fa, e con i miei chiletti in più. Ma l’ho fatto. Nessun segreto: siamo donne e mamme. Possiamo e dobbiamo poter fare tutto senza sentirci giudicate”.

Rosa Perrotta e le critiche proprio poco prima di salire sul red carpet veneziano

La Perrotta, però, proprio poco prima di approdare a Venezia è stata oggetto di pesanti critiche. Alcune delle sue follower l’hanno accusata di essere interessata solo al business e a sfoggiare i suoi averi. Rosa, però, non è rimasta in silenzio ed ha risposto alle polemiche con commenti assai pungenti che hanno zittito tutti.