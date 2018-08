Rosa Perrotta gelosa. Pietro ‘conquista’, lei avverte: “Niente film..”

Rosa Perrotta gelosa. Pietro Tartaglione ‘conquista’, lei lancia l’avvertimento: “Niente film..”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre più in love. E si sa che spesso non c’è amore senza della sana gelosia. Così l’ex tronista di Uomini e Donne continua a tenere alto il livello di guardia sul fidanzato che prosegue a conquistare spasimanti alla sua ‘corte’. Nelle ultime ore infatti la Perrotta è tornata a lanciare dei chiari avvertimenti a coloro che hanno posato gli occhi sul compagno. Diciamo ‘tornata’ perché non è la prima volta che la focosa Rosa mette in chiaro la questione. “Ok le fan, ok i complimenti e ok lustrarsi gli occhi, però ferme lì”: questo in sintesi il pensiero che l’ha portata a mettere ‘nuovi steccati’ tra il dolce Pietro e le sue scatenate fan.

Perrotta: “È solo per farsi gli occhi… Vi tengo d’occhio”

“Ragazze, signore, bambine… piano piano”, ha esordito Rosa sotto l’ultimo post Instagram pubblicato da Tartaglione che si è presentato in una splendida ed elegante forma (giacca e camicia). L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha poi aggiunto in riferimento alla foto:“È solo per farsi gli occhi, i film no. Vi tengo d’occhio”. Come prima accennato non è la prima volta che la Perrotta si lascia andare a moniti di tal genere. Infatti un paio di mesi fa si era palesata la medesima situazione con l’ex tronista in prima linea a mettere bene in chiaro i ruoli. “Volevo dire a queste caprette di andare a pascolare un po’ più in là perché qui non c’è erba”, aveva scritto Rosa in riferimento a degli azzardi da parte di alcune fan di Pietro che, a quanto pare, non smettono di farlo sentire assai desiderato.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: le polemiche dopo i due momenti ‘bollenti’ condivisi con i fan

Negli scorsi giorni la coppia è balzata alla ribalta del chiacchiericcio rosa per un paio di questioni ‘bollenti’ e rumorose. La prima, che ha innescato una forte polemica web, è stata per una foto giudicata da alcuni fan spinta e volgare. La seconda è divampata dopo che Pietro ha confessato ai suoi seguaci social quante volte va a letto con la sua dolce metà, spiegando che la passione che nutre per lei è travolgente.