Rosa Perrotta, Pietro: “Son sincero, ecco quante volte andiamo a letto”

Pietro Tartaglione ‘inedito’ svela i segreti intimi della relazione con Rosa Perrotta. “Sono sincero, ecco quante volte andiamo a letto…”. Poi le risposte sui figli, sull’amore e su ciò che non sopporta dell’ex tronista

Pietro Tartaglione senza limiti: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è concesso in tutto e per tutto ai propri follower di Instagram e ciò che ne è uscito sono risposte e aneddoti bollentissimi, conditi da tanto amore. Naturalmente il fulcro della curiosità dei fan non poteva che essere il rapporto che condivide con la sua Rosa Perrotta. Certo non ci si poteva immaginare che l’aitante casertano giungesse a svelare particolari tanto intimi. E invece ha deciso di raccontarsi a ruota libera e di pepe ne è sceso molto. Con Rosa quante volte va a letto? Che cosa lo attrae? Avrà figli con lei? Il matrimonio?

Rosa? “La desidero più del normale, la desidero ogni volta che la guardo. Lo facciamo tutti i giorni da un anno e mezzo!”

Tartaglione è letteralmente cotto dell’ex tronista, sotto tutti i punti di vista (in tal senso una foto degli scorsi giorni ha scatenato una bufera sui due, qui i dettagli). La passione è ardente. Dunque a chi gli ha chiesto quanto conti per lui il rapporto sotto le lenzuola, ha risposto senza troppi giri di parole: “Ok, cercherò di rispondere con sincerità: è fondamentale, io la desidero più del normale, la desidero ogni volta che la guardo (la desidero anche in questo momento). Lo facciamo tutti i giorni da un anno e mezzo!”. Tra i due sembra esserci un magnetismo non comune. Ma inizialmente da che cosa è stato attratto in particolare Pietro? “La prima cosa che mi ha attratto è stato lo sguardo, la seconda il lato b”. Confidandosi a un altro utente ha poi aggiunto: “Fisicamente tutto (mi piace, ndr), caratterialmente pure. Per questo la sposo”.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: “Figli? Ci pensiamo tutti i giorni”

Sentimento e passione non mancano alla coppia, quindi un bambino è nei progetti futuri? “Ci pensiamo tutti i giorni – fa sapere Tartaglione – Mi piacerebbe averne 3 (come la mia famiglia e quella di Rosa). Sicuramente lo chiameremo come mio padre, Domenico, altrimenti addio patrimonio (ride, ndr)”. Il fidanzato di Rosa ha i cuoricini negli occhi e le farfalle nello stomaco: “Credo di non aver mai amato davvero prima. Mi piace tutto di lei”. Però ci sarà anche qualcosa che non sopporta della sua Perrotta… “Di lei non sopporto che sta sempre col cellulare in mano.” D’altra parte la perfezione non esiste. Ciò che invece esiste è il matrimonio e per Rosa e Pietro è già stato progettato per il prossimo anno. Non ci resta che attendere i fiori d’arancio.