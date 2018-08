Rosa e Pietro bollenti: pioggia di critiche, Tartaglione si difende

Rosa Perrotta e Pietro bollenti, foto inedita. Pioggia di critiche: “volgari… che scatto è questo… impazziti…”, Tartaglione si difende

Pietro Tartaglione, la sua Rosa Perrotta e quello scatto che i fan non perdonano: la coppia sbocciata a Uomini e Donne, per una foto giudicata bollente postata su Instagram, è stata assai criticata dai fan. Un atteggiamento che non è piaciuto all’ex corteggiatore che è intervenuto in diversi casi in sua e in difesa della compagna. Tuttavia i biasimi che vedono nell’istantanea un comportamento inedito dei due non si sono placati. Infatti sotto al post Instagram è giunto un po’ di tutto: chi ha trovato l’idea volgare, chi non consona a ciò che solitamente Rosa e Pietro trasmettono, chi ha invitato l’ex tronista a coprirsi di più… Però, non sono mancati nemmeno seguaci che hanno preso posizione in favore dei loro beniamini, suggerendo di cambiare aria a coloro che hanno puntato il dito.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne risponde a più riprese

Pietro Tartaglione, che solitamente non si lascia andare a zuffe social, stavolta si è ‘buttato nella mischia’. Alcune critiche, rivolte a lui stesso e al suo love, non le ha lasciate passare inosservate e dunque, eccolo. “Rosa impazzita” per lo scatto? “Vai a fare due friarielli”, la sarcastica risposta a un fan. A chi gli ha scritto che la Perrotta si presentava come Maria Goretti e invece… ha rifilato un ironico “Il 23 la fanno Santa”. E ancora: “Volgare, a breve pubblicherete anche altro di più spinto?”. Pietro è stato di nuovo fulmineo, caustico, netto: “A breve, resta connessa”. Insomma, l’ex corteggiatore si è difeso con le armi del sarcasmo e dell’ironia, senza lasciare nulla al caso.

Rosa e Pietro in difesa contro i biasimi

Stavolta la foto (che trovate qui) ha fatto perdere la pazienza a Pietro. Qualche giorno fa è stata invece Rosa a far fronte alle critiche. In quel caso non si trattava di giudizi ‘scottanti’, ma di biasimi sul fatto che lei ‘se la tiri’. Naturalmente l’ex tronista non ha avuto problemi a farsi sentire e a replicare ai ‘ditini’ alzati.